元朗屋苑驚現石頭偽裝式針孔攝錄機　網民：找目標爆格

偷拍手法層出不窮。元朗八鄉有住戶昨翻查屋外閉路電覝錄影時，發現門口有兩名可疑女子徘徊，經仔細視察後，發現有人透過針孔攝錄機進行偷拍，目的不明，警方到場撿走相關物品跟進調查，有網民稱近日發現多了陌生人士入村踩線，提醒年近歲晚，須提防寓所成為被爆竊目標。

據村民今日在facebook群組「土生土長錦田人」中上載帖文透露，昨日(6日)下午5時15分，有兩名可疑女子徘徊八鄉下輋村一個屋苑內，其中一人手牽着深藍色環保袋，四處找尋位置，未幾離開，有村民生疑察看，終發現一個連有發射信號天線及電池的針孔攝錄機，偽裝成石頭放在屋苑範圍內，報警處理。

村民又稱，在針孔攝錄機上發現貼有「7」號碼的標簽，懷疑針孔攝錄機不止一個，呼籲八鄉村民在屋苑範圍內仔細檢查，如有發現應立即報警交警方跟進。

村民疑兩女偷拍有不軌企圖

事件曝光後引發熱議，有網民稱臨近聖誕及新年，不排除有賊人為方便踩線，放下針孔攝錄機以掌握住戶出入時間，「估計找目標爆格」，亦有居民稱八鄉百勝角及孔嶺村近日無故多了陌生人進出村內，提醒村民留意。

警方表示，昨晚近10時接到一名50歲姓陳男戶主報案，稱在下輋村家中翻看閉路電視錄影時，發現有兩名可疑女子放下針孔攝錄機，目的不明，警方接報到場調查，住戶報稱沒有任何財物損失，由警員撿走有關器材，交由八鄉分區巡邏小隊跟進檢查。

元朗區議員黎永添表示，剛從網上獲悉有關事件，認為屋苑內放置針孔攝錄機做法匪夷所思，亦是違法行為，需交由警方追查涉案人士的作案動機，暫未聞八鄉其他屋村發生同類事件，會留意該案事態發展。