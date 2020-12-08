教大調查指港人因社會事件關注人權問題　對難民反應轉趨正面

「假難民」、「罪犯」、「禁閉營」這些字詞時有聽到，但香港人對於來香港尋求庇護者和難民，以至人權問題，其實又有何看法？香港教育大學亞洲及政策研究學系今日（8日）發布調查結果，結果顯示港人對人權問題愈來愈感興趣，對難民的看法也轉趨正面；逾六成人支持在港出生的難民子女獲得香港居留權，同時有六成五市民認為香港政府需要改善人權政策，比對上一次調查大增5.9%。 教大亞洲及政策研究學系助理教授伍鳳嫦提到，去年反修例風波引發的社會事件，令港人感到自身人權亦受威脅，因而會對難民產生同理心。她呼籲政府以真誠的態度與香港大眾進行交流，重建與香港市民的信任。

香港人對於來香港尋求庇護者和難民，以至人權問題，其實又有何看法？（資料圖片／高仲明攝）

是次有關「香港人對難民及人權狀況的了解和意見」的研究，是繼2016和2018年後第三次進行，目的是了解香港人對難民和少數族裔的看法，以及對於與人權有關的各種議題的觀點。今年的調查於4月6日至4月23日期間進行，以電話形式訪問了1,002名18歲或以上、操粵語的本港居民。當中有44%表示自己為中立或沒有政治傾向、32%表示為民主派；屬建制派和本土派的則分別有10%。

74%受訪者對難民持中立態度

在港人對難民的態度和認識方面，今年有74%的受訪者表示對難民持中立態度，比過去大增約一成；被問到對尋求庇護者的印象，仍有逾六成（61%）人選擇「假難民」，其次是「他們在香港生活了很長時間」（55%，比對上一次調查增加了11%），再之後是「犯罪」（48%），而「政府沒有足夠資源支援難民」亦由2018年的38.4%上升至44%。

對於如何解決問題，受訪者的首選仍是捕蛇頭和人口販賣集團（63%），至於選擇「容許在港逗留五年以上人士工作」的人則由過去的33.9%增至45%。團隊認為，結果反映港人對難民並非太過反感。此外，有61%市民認為在港出生及接受教育的尋求庇護者的子女應獲居港權。

教大的調查指，去年反修例風波引發的社會事件，令港人感到自身人權亦受威脅，亦對在港的難民產生同理心。（資料圖片／羅君豪攝）

逾半受訪者認為香港正處於人道危機

調查亦問到香港人對人權議題及政策的看法。有65%的人認為政府需要改善人權政策，而就香港正在面對的人權問題，有17%認為是「言論自由」，有一成人選擇了「警權過大、濫暴問題」，「政治自由」亦由4.4%增至10%，至於「尋求庇護者及難民的權利」則有3%；有51%的人同意香港正處於人道危機。研究團隊認為，結果顯示出香港人有明顯擔憂。

港人對難民產生同情及同理心

香港教育大學亞洲及政策研究學系助理教授伍鳳嫦表示，從數據中可以見到香港人逐漸認同尋求庇護者及難民的權利，反映了港人對以上群體的同情態度日益增強。她認為，有此改變或與過去一年發生的一連串事件有關，當中去年6月爆發了一連串的社會運動，政府沒有用真誠對話處理與市民的矛盾，令社會不能有效管治；公眾更意識到「我哋都可能有一日做難民」，而事實上已有部分人士流亡海外，以至港人對難民不只有同情心，更有同理心。

伍續指，團隊認為政府應進行冷靜，理性及開放的對話，在公民教育的有效配合之下討論如何保障各種人權，才能讓香港人感到安全並繼續為社會作出貢獻。團隊又呼籲政府真誠與市民作出交流，才能恢復社會運作和公眾信心。