新冠肺炎｜榮華推買二送一優惠限門巿輪候　巿民恐爆「減價群組」

新冠肺炎疫情肆虐，政府早前雖進一步收緊群組聚集規定，惟多處仍不時有人潮聚集。榮華餅家今日（11日）開始在新界各間分店進行「買二送一」的優惠，限定優惠只能透過門巿先到先得方式取得，致各區出現排隊人龍，當中大埔墟站分店早上7時已見有巿民輪候，當中大多為長者，居民擔心該區會否繼「廣福群組」後再爆「榮華減價群組」，狠批該公司安排欠善，而榮華回應已延長優惠並執行嚴謹防疫措施。

今日有網民拍得照片，指在大埔墟站的分店有不少人拉着手推車在門前輪候，在FB留言形容是「榮華減價群組開始了」。（Facebook「大埔 Tai Po」圖片）

根據榮華網站資料，是次新界區買二送一優惠元朗、沙田、大埔、將軍澳等共22間分店進行，原定只於11日至13日舉行。網民今日在在Facebook「大埔 Tai Po」上載照片，指在港鐵大埔墟站分店有不少人拉着手推車在門前輪候，形容是「榮華減價群組開始了」。除此之外，榮華Facebook專頁上亦有不少網民留言，稱各區分店均有同樣情況，留言稱「馬鞍山站多人到嚇死我」、「新都城勁多人排隊，人貼人，最多老人家排」等等。網民紛紛批評榮華防疫意識不足和安排不當，「唔好再製造一個群組」、「中肺炎定食蠟腸緊要啲，自己決定」。

榮華店員：優惠只限實體店

記者曾以顧客身份致電榮華熱線查詢，職員承認買二送一優惠不適用於網上商店，只限新界區實體分店，又指因貨品的流動性大，各攤位、分店售買的貨品種類及存貨量不一，客人需到現場才能知道有關資訊，變相迫人排隊輪候。

大埔區區議員任啟邦表示，暫未有留意到大埔墟站情況，不過他指出港鐵站是區內人流最密集之處，如再加上有人長時間停留，對疫情來說難免有負面影響。他認為榮華應多考慮其他可行安排，如網購、派籌分流，並勸籲已領籌的顧客散開等候，以及延長優惠時間等，盡量減少人群聚集和停留於人流密集區域。

香港榮華餅家今午亦有就事件在其Facebook專頁上作出回應，指早前特意將新界區買二送一優惠期由以往的3日延長至10日，希望分散人流，並會繼續執行防疫措施，包括員工每日工作前會量度及紀錄體溫、分店每天均會定時消毒清潔、確保員工及顧客全程佩戴口罩和鼓勵顧客進店前量度體溫及使用消毒搓手液；同時會根據現場情況採取適當的人流管制措施，包括以派籌方式疏導人流、指示顧客分隔距離排隊等。