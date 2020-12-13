北河同行寒夜街頭派褸送暖　義工：禁堂食多咗麥難民瞓街

受一股強烈季候風影響，本港周一起氣溫驟降，最低只有13°C，「北河同行」義工趕在寒流抵達前，昨夜(12日)先後於四區派發超過100件厚褸，當中尖沙嘴文化中心佔四成，義工稱留意到近月有女性因交不起房租而要流落街頭，亦有麥難民禁堂食後再度瞓街，礙於物資存量緊拙，他們再度呼籲有心人踴躍捐贈，助基層捱過目前難關。

有份籌辦街頭送暖活動的義工哈佬表示，天文台預料周一起將會急速下降，周一至周日的最低溫度只有13至15°C，剛巧獲一名善長捐贈130多件保暖厚褸，於是臨時組成五人義工團，晚上8時起由義工駕駛客貨車，先後抵達觀塘碼頭，油麻地梁顯利，長沙灣李鄭屋及尖沙咀文化中心，向街頭露宿者派發衣物，冀他們不至於在寒冬及嚴竣疫情中病倒，雪上加霜。

深水埗明哥經營的「北河同行」招募一批義工，定期進行派飯及派發衣物等工作。（北河同行提供）

他稱是次派發大約100多件厚褸，當中四成派予露宿文化中心的無家者，其餘會放入倉庫，用以應付深水埗區內的緊急需要，他留意到文化中心露宿人士中有不少為40多歲的中年人士，當中一至兩人為單身女性，主要因失業交不起劏房租金而要露宿街頭，加上食肆傍晚六時後禁止堂食，麥難民被逼再度瞓街，擔心他們僅有一張薄塾保暖，尖沙咀海旁氣溫更低，一旦寒流來襲，無家者會因此冷病，故他希望更多善長能夠體恤基層苦況，有錢出錢，有力出力。

除了在街頭派發禦寒衣物，義工同日較早前運送超過100份飯盒，逐家逐戶送到附近獨居長者單位，預料冬至前一天亦有派飯活動，但會因應疫情狀況，盡量減少人群聚集，並且做好防疫措施，詳情有待稍後公佈。