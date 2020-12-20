鱟地坊小販市場在2013年完成改善工程，其中一項主要項目為斥資2,000萬元建造塑膠透明上蓋。惟場內經營者一直批評新不如舊，尤其是天幕建成後，市場頓時變成大溫室，有檔主形容每日開檔猶如遭受蒸刑，街客都敬而遠之。荃灣區區議員日前連同詹志勇教授巡視市場，研究以綠化為市場降溫，並審視鄰近設施的綠化情況，研究結果預料在明年初公布。食環處亦表示會研究引入空調系統，假如未能成事，亦會提供流動冷氣機給檔主。

荃灣區議員陸靈中前日（8日）在同區區議員趙恩來以及區議會主席陳琬琛陪同下，聯同有「樹博士」之稱的詹志勇教授巡視「出名焗」的鱟地坊小販市場，研究能否以綠化方式替市場降溫。陸靈中表示，在和教授巡視過後，對方認為市場頂部所用的物料，不太適宜做綠化，故無奈要擱置這選項。

陸靈中指，小販市場與街市設計不同，前者只能採用半開放式設計，加上市場在約十年前翻新換上塑膠天幕，原意是要引入陽光，但卻弄巧反拙造成酷熱問題。

陸靈中提到有檔主抱怨，市場通風欠佳令市場非常侷促，途人都不願入內消費，「冬天都略為辛苦，可想而知夏天就更加嚴重。」雖然食環署已在市場內加裝牛角扇，惟對比起設計上的缺憾簡直就是杯水車薪，商戶都要自行在攤位在加裝風扇，方能勉強舒緩高溫之苦。

據他了解，詹志勇教授進行的荃灣綠化研究報告，預料將於明年初發布，研究結果將會予有關當局作參考，以推動荃灣區內的綠化進展。

11月20日，荃灣區議員聯同食環署﹑建築署及機電工程署等部門視察鱟地坊小販市場。（陳琬琛Facebook圖片）

區議員：九成受訪檔主不滿通風系統

今年10月20日的荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會，荃灣區議員劉肇軒亦曾提出要改善鱟地坊小販市場經營環境。他指自2013年完成重建工程後，收到不少市場的商戶反映對工程感到不滿意。

劉肇軒早前收集到21名店主以及經營者的意見，當中約九成受訪者認為市場內的通風系統不完善，雖然天幕能遮風擋雨，但卻令陽光直接射進市場，形成如溫室一樣的環境，在盛夏更加酷熱難耐，尤如人間煉獄。有店主更表明，市場翻新後，夏天的溫度比重建前更高，每日開檔猶如遭受蒸刑。

11月20日，荃灣區議員聯同食環署﹑建築署同機電工程署等部門視察過市場後，當局表示會在建築署對天幕進行改善工程後，再研究能否引入冷氣系統，假如未能安裝冷氣，食環署亦會另行購買移動式冷氣機供小販市場使用，市場猶如火爐的日子將有望終結。