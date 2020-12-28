港鐵「疫巿」8個月內加管理費12%　數百居民窗邊高叫口號抗議

港鐵轄下屋苑管理費再受爭議。葵芳花園業主不滿港鐵八個月內兩度加管理費，加幅超過一成，今晚九點號召數百名居民在單位窗邊咆哮式高叫口號，聲言若港鐵不肯回應，不排除再有升級行動。

葵青區議員唐皓文表示，新葵芳花園屬港鐵葵方站上蓋物業，一直由港鐵負責管理，新冠肺炎疫情本已令居民叫苦，惟港鐵無視現時經濟環境，今年5月先加一次管理費，近月之後再出通告指明年1月1月日再加管理費，兩次加幅合共達到12%，以一個實用面積400多呎的單位為例，兩次加費後，每月管理費由原先1050加至1180元。

窗邊大叫口號一分鐘

唐表示，業主曾翻查港鐵營運屋苑的帳目，發現屋苑儲備金幾乎枯竭，港鐵聲稱是因為屋苑多項維修項目所致，但業主指目前多個設施如平台磚牆仍然「溶溶爛爛」，港鐵本月18日召開業主周年大會時，天花還因滴水而要用垃圾桶盛水，質疑為何管理費上漲後，設施仍未修好，故數百名業主在WhatsApp群組內號召踏入今晚九時正之後一分鐘內，於寓所窗邊一起高叫口號，包括「港鐵搶錢 業主反抗」、「逆巿加價 拒絕硬哽」、「劣質管理 一級收費」，以求獲得公眾關注，聲言若港鐵不肯積極回應業主訴求，不排除日後會有升級行動，內容仍有待商討。

業主不滿港鐵管理費加幅，早前在窗邊貼標語抗議。(居民提供)

今次已非業主反抗港鐵管理公司加價。去年一月份，日出康城領都小業主到九龍灣港鐵總部請願，不滿港鐵大幅增加管理費約百分之九點八四，質疑港鐵上蓋物業管理費偏高，收費不透明，對業主造成負擔，要求凍結管理費。