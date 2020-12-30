油麻地多層停車場於後日（1月1日）起全面封閉並永久終止營運，運輸署提醒市民，若在2021年1月1日凌晨零時1分後仍然停泊在停車場的車輛會被拖走。

油麻地多層停車場於後日（1月1日）起全面封閉並永久終止營運。其「穿肚式」貫穿大廈中央的加士居道行車天橋設計將不復見。（資料圖片/陳浩然攝）

為配合路政署進行中九龍幹線工程，油麻地多層停車場於明日（31日）中午12時起，停車場營辦商會停止讓車輛以時租方式進入停車場停泊，而持有有效泊車月票的人士，其車輛則可繼續進入，並停泊至停車場封閉為止。運輸署提醒市民，所有停車場使用者須於停車場封閉前，將車輛駛離停車場，如果在2021年1月1日凌晨零時1分後仍然停泊在停車場的車輛會被拖走，有關車輛的車主或駕駛者，須繳付相關的泊車費和拖車費，停車場內已張貼告示詳述有關安排。

運輸署提醒駕駛人士，可透過署方的流動應用程式「香港出行易」，查詢油麻地、佐敦及旺角一帶的停車場及路旁泊車位的位置，以及取得部份停車場的實時空置泊車位資訊，以便尋找適合的泊車位。

油麻地多層停車場拆卸後 區內泊位供不應求

完成半世紀歷史任務

油麻地多層停車場在1970年代落成，其「穿肚式」貫穿大廈中央的加士居道行車天橋設計，在香港實屬罕見，多年來成為「打卡」勝地。停車場大廈在上月起分期封閉，數以百名市民在今年萬聖節（10月31日）晚上，趕到大廈6至8樓拍照留念。因應中九龍幹線工程，停車場大廈於下月1日起全面封閉並永久終止營運，完成其歷史任務。有區議員早前提出，停車場大廈封閉後，區內的泊位嚴重供不應求，料違泊問題將更嚴重。