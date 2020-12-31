除夕寒港襲港，市區氣溫普遍僅得攝氏7至8度，人人都希望能沖個熱水涼暖身，但香港仍有不少家庭使用需先煲水才有限量熱水供應的儲水式熱水爐，故網上有人譏諷是「處死式熱水爐」，若洗澡時間太久，到尾聲便要「硬食」凍水沖身，連天文台亦在Facebook發帖，祝願儲水式熱水爐的用家寒流下平安，更有網民在facebook成立「香港電熱水爐苦主協會」專頁，以創作meme苦中作樂。 有電器店職員表示，近年儲水式熱水爐仍有捧場客，以劏房業主和舊式樓宇住戶為主。有年長的儲水式熱水爐用家表示「一定夠用」，但亦有居於舊式公屋的用家慨嘆，因儲水式熱水爐是房署提供，故多年來的冬天都要忍凍沖涼，「冬天基本得10分鐘內有熱水用，有時仲會只有5、6分鐘」。

有電器店職員表示，近年儲水式熱水爐仍有捧場客，以劏房業主和舊式樓宇住戶為主。（曾鳳婷攝）

電器店職員黃小姐表示，儲水式熱水爐近年仍有捧場客，以劏房業主及舊式樓宇住戶為主，「劏房業主因為諗住平平地買畀啲租客，或者有啲住喺舊樓，新款嗰啲兼容唔到，所以要迫住用呢隻」。她指，有一種儲水式熱水爐有「雙膽」，可以儲到較多的熱水，但價錢較貴。

居於屯門公屋的張伯是儲水式熱水爐用家，每次洗澡他都會控制在10至15分鐘內完成，避免洗澡期間熱水用完。他亦會在洗澡後，提醒家人再使用前，必須記得按掣煲水，避免家人洗澡途中捱凍水。

天文台亦在Facebook發帖，祝願儲水式熱水爐的用家寒流下平安。（天文台facebook圖片）

婆婆用家：全部都用熱水梗係快用晒

另一名儲水式熱水爐用家關婆婆則表示，不擔心冬天不夠熱水洗澡而冷病，「儲水式熱水爐啲熱水一定夠用，都係視乎你點用，全部都用熱水梗係快用晒，我就會溝啲凍水沖，總之夠暖就得」。她指自己平日洗澡會約花15分鐘，天氣寒冷時，會先關上廁所窗戶，快速完成洗澡後，再穿上保暖衣物，便不會冷病。

趙伯伯家裏同樣是使用儲水式熱水爐，惟他表示自己沒有使用熱水洗澡的習慣，「我用凍水沖咗幾十年，用熱水沖完個身反而冇咁暖，個身畀熱水沖得耐，反而會皺皮」。他更鼓勵記者加入凍水洗澡行列，「其實沖凍水仲暖過沖熱水涼，你都可以試下」。

年輕用家叫苦連天 嘆洗澡是個挑戰

長者用家普遍對「處死式熱水爐」不以為然，但年輕人卻叫苦連天。同是使用儲水式熱水爐的吳小姐表示，每次洗澡前，均要等30分鐘煲水後，才有15分鐘熱水使用，惟她平均洗澡時間為15至30分鐘，故在冬天洗澡時，常常「趕頭趕命」，「冬天會好快冇熱水，會好凍。沖完涼會震住嗱嗱聲入返被竇」。她慨嘆，每逢在較冷的日子，連洗澡都是一個挑戰，「要喺15分鐘內沖涼加洗頭，真係會凍到震」。

居於青山村寮屋的莊小姐則直指，儲水式熱水爐的熱水「完全唔夠」，「想喺凍嘅天氣好好地沖個涼都唔得，勁驚會冷親。」她形容每一次洗澡都是一場「時間競賽」。她更試過在洗澡過程突然用完熱水，「可以點？死頂沖埋佢，唔通又要再等啲水再煲過！」她曾希望可以更換煤氣爐但不果，「都冇得換，住得喺度都只可以用儲水式，唯有自己再沖快啲」。

洗碗洗澡不能同步進行

住在舊式公屋的陳先生表示，現有的儲水式熱水爐是由房署提供，如要更換，需自行付費，壞了亦要付費維修，故源用至今，「冬天基本上得10分鐘有熱水用，有時得5、6分鐘」。他害怕因洗澡不夠快而冷病，「如果唔好彩，有屋企人洗緊碗，同用緊洗衣機仲慘，因為用緊同一條喉，啲水會忽熱忽凍，最慘係如果佢哋用熱水，我沖緊涼就淨係得凍水」。

「香港電熱水爐苦主協會」meme