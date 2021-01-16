荃灣違泊塞爆天橋　畫線驚現「消失的黃格線」　只因遷就一架波子

荃灣屋苑海之戀正式入伙後，一條車輛必經小路近日頻頻有車違泊，塞爆三個停車場出入口之外，更於Donki開幕後變本加厲，車龍曾倒灌至對開高速公路天橋，倒塞主要幹道，有區議員多番爭取，終迎來運輸署前日（14日）凌晨開工畫線，然而完事後離奇出現「消失的黃格線」，經查證發現當晚有一輛違泊保時捷跑車停在上址，導致工人「畫剩個窿喺度」草草了事，區議員批評當局未有督促外判承辦商補漏，做法「唔合格」。

荃灣區議員易承聰表示，工人因一架違泊的保時捷而「畫剩個窿嚟度」，做法搞笑且唔合格。（黃景洪攝）

海之戀停車場出入口對開有一條掘頭路，原意是讓車輛在狹窄的雙線雙程車路有掉頭機會，惟掉頭功能始終未能發揮，反而成為鄰近釣魚人士違例泊車的熱點。去年12月，Donki在海之戀商場開設分店，巿民開車到場，進一步深化違泊問題，令原本已擠塞的路段雪上加霜。荃灣區議員易承聰憶述，店舖開業初期，等候進入停車場的車輛一度倒灌上荃灣路天橋，車龍甚至遠至德士古道對開，塞死主幹道。

「波子」違泊阻畫黃格線

易承聰指違泊情況無日無之，直至前日（14日）凌晨時分，當局派外判承建商到場畫黃格線，並延長鄰近的雙黃線，期望能改善擠塞問題，惟黃格線事後離奇出現一個中空區域，經查證相信與當晚一輛保時捷在場違泊有關，他批評工人本應可召警察到場，將車輛拖走才開工，惟最終卻選擇「畫剩個窿喺度走人」，批評有關做法不合格。

他就此提到兩點質疑，包括補畫是否需要額外費用，「如果你拆開兩單嘢（工程），咁咪即係浪費公帑」；而黃色方格並未完成，假如再有車輛在該處違泊，「搞事唔忿氣嘅，特登泊喺個空格到，咁執法上又點樣計呢？」

記者今日（16日）下午到場視察，發現當局仍未補上「消失的黃格線」。雖然地上已經有明確的指示，但有車主照舊無視限制，繼歷違泊，部分私家車剛好停在該沒有畫線的區域內。易承聰稱明白道路工程要在晚上進行，但工程至今已歷時兩日，相信有足夠時間仍工程人員「補鑊」。

三車場出入口塞爆小路

翻查資料，海之戀商場以及住宅部分約提供1,800個車位，加上荃灣西站的180個車位，合共有2,000個車位供應，惟在車場入口顯示板上的空置車位，徘徊20個左右，管理員需在門外進行車流管制，當一定數量車輛離開後，方才讓新一批汽車進入。

至於增加車位供應是否就能解決擠塞問題，易承聰認為，「泊車位點加都唔夠，但𠵱個唔係主因」，他解釋該路段是三個停車場的必經之道，包括海之戀的住宅停車場、商場停車場，以及荃灣西站停車場，車流之大可想而知。正因等候入內的車龍不絕，等候時間之長令司機通通「拉曬手掣」，管理員被迫走到私人路段外，提醒違泊的車輛離開，並到鄰近海興路的迴旋處路口指揮交通，讓住戶座駕、貨車逆線趴頭駛入停車場，而管理員亦會為駛經該路段進入巴士總站的34號巴士開路，讓其打尖盡快埋站。

規劃失據責任外判

「件事係政府由頭錯到落尾，第一唔應該畀𠵱條路私人管理，第二係畀私人管理，又無配套出來，搞到咁多甩甩漏漏，𠵱啲（雙黃線、黃色方格線）原則上應該入伙嘅時候一早要畫定。」他又批評警察對違泊問題放任不管，令擠塞問題持續多時，「唔可以話佢無，但永遠都係唔適合嘅時候出現」，只將責任轉嫁海之戀的保安員。

禍不單行的是，違泊熱點旁正是工地出入口，周不時有重型車輛出入，而涉及的「超級單車徑」荃灣青荃橋（海濱花園）至灣景花園段工程，就因疫情而需延遲半年落成，對當地交通再添負擔，易承聰嘆言，最少還要等候數月，方才有落成好消息。