天眼直擊｜光頭佬入音響舖偷牛栢葉?　網民：對住鏡頭都敢拆！

牛栢葉都偷?一間懷舊音響供應商，今月初在荃灣一個工廈舉行快閃銷售活動，其間一名光頭賊在場悄悄偷走一個俗稱「牛栢葉」的舊式音響配件，得手後快速逃離現場，負責人翻查CCTV始獲悉事件，並將片段放於網上曝光，揚言全城緝兇，要求涉事賊人盡快歸還，否則不排除報警究治。

事發現場位於荃灣南豐紗廠旁邊華偉工業大廈一間地舖，據稱由專門銷售懷舊音響器材的黑膠童樂社，在聖誕至新年期間的連續兩個周末快閃開倉，擺設多個攤位出售七十至九十年代的錄音帶、音樂活動明信片、黑膠碟以及懷舊音響器材等，吸引不少音樂發燒友到場選購及參觀。

根據負責人在網上發佈的CCTV片段，事發為今月2日下午1時許，當時場內有大量顧客在不同攤位選購物品，一名身穿藍色外套、牛仔褲及黑色波鞋的光頭中年男子，帶着一個黑色拉繩環保袋，徐徐走近最尾端的攤檔，目光瞄準抬下一套舊式揚聲器。

片段顯示，他眼尾一望左邊銷售員，確認對方沒有為意，佯裝檢視下方黑膠碟木箱，以迅雷不及掩耳的手法，極速拆走該個揚聲器上一個黑色風琴形狀的配件，然後放入袋內拉繩收起，裝模作樣離開現場，犯案過程僅六秒。

負責人事後發現揚聲器配件不翼而飛，翻查CCTV片段揭發事件，立即在官網將涉事片段曝光，並且留言稱「今次呢位師兄，我相信都係一時大意，唔小心做錯野，明天你攞番比我，大家仍是HiFi朋友」，揚言若對方拒歸還配件，不排除報警處理。

童樂社在年底至新年間在荃灣一工廈進行開倉快閃活動，活動已結束。（香港01記者攝）

網民一面倒直斥其非

事件曝光後，網民一面倒批評光頭賊的所作所為，直斥對方太貪心，還訕笑對方的特徵太過明顯，「好心佢咁大個光頭記號就唔好做賊！」亦有人詫異「對住鏡頭Say Hello，咁(都)非法拆除，真係第一次見！」

光頭中年男在眾目睽睽之下公然偷竊。(CCTV畫面截圖)

HK01記者致電童樂黑膠社電話查詢，負責人稱涉事揚聲器由其拍檔放在攤檔待售，當中失竊配件俗稱「牛栢葉」，主要用來擴大高頻音色，多見於七十至八十年代的舊式音樂設備中。翻查ebay等購物網站，相關配件二手價高達一千多元，不排除有人垂涎其價值及獨特性，因而下手偷走。