代購日本年貨騙徒　一付款即拉黑潛水　專家：無認證十個FB九個假

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-01-25 22:15

臨近年關，小心辦年貨畀人呃！facebook近日出現一個零售網站，專為顧客代購近期大熱的日本卷蛋及奶油脆餅，聲言可在數日內送貨，吸引多名巿民付款，結果全部中招受騙，香港01記者放蛇直擊，發現騙徒交出轉數快驗證手機號碼，長期處於無法接通狀態，還一度辯稱網上的負評是被人誣蔑，結果記者一表明身份立刻「拉黑」潛水，有資訊科技專家指沒有認證的網商「十個FB九個假」，應小心求證其真偽。苦主被騙金額由港幣200多元至500元不等。

涉嫌偽冒的Facebook網購零售商，於本月8日剛剛設立，獲不足80人讚好或追蹤，網站月初先後推出吉林長白山人參乾貨及龍島賀年系列曲奇禮盒，近日改而代購近期大熱的日本東京限定NewYork Perfect Cheese芝士奶油脆餅以及日東卷20切超長日式卷蛋，明顯以購買特色年貨的顧客為目標。

其中一名受害者陳先生表示，他在網上看到該名網商代購日東卷，認為不但價錢較為便宜，更聲稱兩至三日內可順豐到貨，較其他網上零售商2月底至3月到貨更快捷，正好趕及新年送禮，遂於昨日透過網上付款，以$208購買三條日東卷，惟對方一收錢後立即變臉，向他詢問何時到貨時已被拉黑，無法再與對方聯繫，方知受騙。

騙徒疑用太空卡登記轉數快

有苦主在Facebook地區群組「盡在元朗」分享受騙經歷，指經網上付款後，騙徒一度聲稱會以電話聯繫，她未有收到來電後生疑，再私訊對方查詢，已被對方列為黑名單，相信受害人不止她一人，直指「呃人錢架，大家小心，記得去報警！」 亦有網民稱曾向該名騙徒詢問能否門巿自取，對方回覆沒有後，最終放棄購買，直言「我都爭啲上當！」

香港01記者佯裝顧客聯絡該名騙徒，留言稱欲購買日東卷，對方3分鐘內透過facebook messenger熱情回覆，指可透過轉數快、payme、FPS、支付寶或網上銀行付款，並於本月25日至31日之間，透過順豐冷凍速運配送到家，一次過買三條起可免運費。

記者根據對方發出的轉數快驗證手機號碼，嘗試取得聯絡，發現手機號碼長期處於無法接通的狀態，該號碼亦不設WhatsApp等即時通訊軟件，而轉數快顯示的戶口姓名，屬於一個內地人併音的張姓。

記者與騙徒交涉全過程：

其間記者收到多人私訊及留言指該名網購零售商騙人，遂截圖轉載對方要求解釋，騙徒一度辯稱「依家疫情生意難做，網上競爭咁大，咁多騙子，都會影響我度d生意嘅」，暗指遭他人冒名以致誤中副車，又強調有發貨實體店，惟記者一表露身份，要求騙徒提供手機號碼或到場採訪以作澄清，騙徒先訛稱「ok」，然後便將記者列入黑名單，再也無法傳遞訊息聯繫。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，驗證作轉數快的手機號碼，可以是沒有實名登記的「太空卡」，戶口亦可由旁人借出，難以揪出騙案幕後主腦，「得個facebook同ig帳號，同埋綁定咗銀行戶口的電話號碼，畀完錢等佢送貨，基本上係無人可以監管到，好多人都係咁樣中招。」他建議巿民應光顧經認證及設有門巿自取的網購零售商，以免因小失大。