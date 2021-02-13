Pizza店老闆初二派薄餅贈無家者　十多年無間斷　盼推動派飯善舉

撰文： 黃廸雯 王譯揚 最後更新日期： 2021-02-13 22:25

今日大年初二（13日），不少市民與家人聚首一堂吃開年飯，然而對於深水埗通州街公園的無家者來說，節日只顯得他們孑然一身。為支持無家者，有Pizza店老闆聯絡香港社區組織協會（SOCO），為無家者送上熱騰騰、親手製作的Pizza，希望向他們傳達關懷之情。 Pizza店老闆Ricky多年前從加拿大回流香港，有感當地每逢聖誕節、平安夜，逾百名義工在嚴寒街頭煮飯派發予無家者，令他大為感動。他希望帶頭令港人仿效，10多年來堅持每逢新年、聖誕節向無家者派飯。Ricky透露，去年曾有無家者食Pizza後高興道：「寧願用兩個飯盒換一塊Pizza！」，此話亦成為他堅持免費派飯動力。

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45分鐘派完25個18吋巨型Pizza 另準備利市予無家者

Mother Of Pizzas店老闆Ricky與3名員工，聯同香港社區組織協會的前無家者義工，晚上8時到達通州街公園。Ricky準備了150份熱騰騰、新鮮製作的Pizza，聯同有心人捐贈予SOCO的口罩、消毒用品「福袋」，一併送予通州街公園內逾百名無家者。義工雙手奉上美食，無家者收到時笑逐顏開並不斷致謝，坦言：「梗係開心啦，有Pizza食！」。

參與派飯活動10多年 難忘無家者分享喜悅

Ricky表示，以前在加拿大從事投資工作，10多年前回流香港，有感加拿大社區對無家者關懷備至，每逢聖誕節、平安夜，百多名義工在嚴寒街頭中，煮肉及意粉派予無家者，令他十分感動。他希望能帶動本港的派飯活動，自2010年認識吳衛東，10多年來一起合作，透過籌款形式向深水埗餐廳購買飯盒，並於新年、聖誕節向無家者派飯。

Ricky（左）自2010年認識吳衛東，10多年來透過籌款形式，每逢新年、聖誕節向無家者派飯。近年Ricky開Pizza店，便改為親自製作及派發Pizza。（王譯揚攝）

Ricky 3年前轉行開Pizza店，更特地到美國學師。近年派飯活動為「搞搞新意」，改為向無家者派Pizza，「希望大家開心」。他坦言露宿者未必肯花費買Pizza，「始終一個Pizza都不便宜，買飯盒飽點。」眼見每次派Pizza無家者的反應均很熱烈，有人更高興道：「寧願用兩個飯盒換一塊Pizza！」，這番說話成為他每年堅持親自到場派發Pizza的動力。

早前一名流連油麻地、通州街公園等地的無家者確診，Ricky指以往在公園門外，讓露宿者排隊領取Pizza，今年受限聚令及衛生問題影響，只能逐一送上。活動開初一度引起混亂，部分人爭先恐後，社區組織協會代表吳衛東隨即維持秩序，Ricky笑言：「好彩東哥喺到。」約45分鐘後，眾人已將25個18吋大、平均每個價值約300多元的Pizza派發完畢。Ricky更另外準備了利市，但為免引起混亂，留待吳衛東稍後派發。