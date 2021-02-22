撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-02-22 20:04

工廠大廈因租金較便宜，吸引不少Band友租用單位玩音樂。近日位於新蒲崗的一幢工業大廈被指在晚上和凌晨時分發出巨大聲響，滋擾到附近居民，有區議員貼出一張在涉事工廈對出街道自拍，指該廈再次在深夜發出夾Band聲浪的帖文，旋即惹起爭議，並掀起網民對於噪音與地下音樂發展之間能否平衡的討論。

黃大仙新蒲崗區議員陳啟淳近日在facebook上貼出一張在涉事工廈對出街道自拍，指該廈再次在深夜發出聲浪的帖文，旋即惹起爭議。（陳啟淳facebook圖片）

黃大仙新蒲崗區議員陳啟淳近日在facebook上出帖，指其選區內的一幢工業大廈再次有人因夾Band而發出聲浪，帖文一出隨即引起網民留言熱議，一方認為夾Band人士應自律，另一方則認為此舉等同趕絕一眾地下音樂人。陳啟淳其後在Facebook上發表對事件的回應，他指自己去年4月起發現該廈天台經常有夾Band聲音傳出，對附近居民造成滋擾，至去年11月時，情況更加頻密。

陳啟淳形容該工廈與民居僅一街之隔，而對面居民受巨響影響時亦有拍片為證。影片中見到有人在天台夾Band時，並沒有關上窗和門，在凌晨時分極為「應聲」，街坊曾就事件致電給他，亦曾試過直接報警處理。

工廠大廈單位因租金較便宜，吸引不少Band友租用玩音樂。(馮國良攝)

陳啟淳在facebook中表示，曾以多個方法嘗試解決現況，如到涉事工廈上門尋人、去信給大廈法團和管理處及詢問朋友有沒有人認識該單位的人士，希望可以聯絡上他們，共同探討解決方法，惟一直無果。他在帖文中亦提到，近日又有居民投訴聽到有夾Band的聲音，並表示不是由天台單位傳出，故他再次走到街道視察。

陳啟淳當時推斷聲浪由中層單位發出，故以「洗樓」形式去找出涉事單位，單位內的人向他表示願意關窗和調細聲解決事件。陳啟淳則建議他們提早夾Band時間，其後他亦解釋，指自己未來會盡力協助處理事件，希望在居民及工廈租戶權益之間取得平衡。記者今日（22日）前往涉事大廈，發現在管理公司的告示中，寫有「請將音量收細」字眼。

香港獨立音樂場地Hidden Agenda（HA）亦在facebook上回應事件，並對陳啟淳做法感到不滿，他們表示新蒲崗的租金比觀塘便宜，故吸引不少Band友租房練習，並強調不合理的租金出現是源於活化工廈政策。Hidden Agenda是香港著名獨立音樂表演場地，但因政府政策而搬遷了五次，曾在牛頭角、觀塘及油塘租用單位作音樂表演場地。2018年HA遷至油塘工廈，並改名為This Town Needs（TTN），惟這個第五代HA場地亦因疫情而宣布結業。

環保署指，過去一年並沒有接獲有關涉事大廈在晚間和凌晨時分發出噪音的投訴，而該廈受《噪音管制條例》第13條管制，如署方接獲噪音投訴，會派員到有關工業大廈巡查，並在有需要時到附近受影響民居（即投訴人的處所）量度噪音，如噪音水平超逾上述條例的法定標準，環保署會向工業大廈處所負責人發出「消減噪音通知書」，要求於指定期限內消減過量的噪音。如有關負責人沒有遵從「消減噪音通知書」的規定，即屬違法，署方會提出檢控。