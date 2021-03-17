立法會三讀通過性別歧視條例　騷擾婦女餵哺母乳屬違法行為

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-03-17 20:49

社會上不時有女性在餵哺母乳時被騷擾或被阻的事件發生，引起爭議。立法會今日（17日）通過《2020年性別歧視（修訂）條例草案》，加入條文保障餵哺母乳的婦女免受歧視，平機會表示歡迎。

立法會三讀通過《2020年性別歧視（修訂）條例草案》。政制及內地事務局局長曾國衞（左）表示，《條例草案》獲通過後，平機會將加強宣傳和教育。（余俊亮攝）

政制及內地事務局局長曾國衞今日在立法會動議《2020年性別歧視（修訂）條例草案》，新增第6A及7A條，以分別修訂《性別歧視條例》（第480章）第23A及第39A兩項條文的標題及行文，將「性騷擾」改以「騷擾」的用字。曾國衞指，《性別歧視條例》第23A及39A條乃通過《2020年歧視法例（雜項修訂）條例》而引入的新增保障範疇，即禁止共同工作場所使用者之間的性騷擾，以及禁止會社管理層對會社成員或申請人作出的性騷擾。

在《性別歧視條例》加入新的「騷擾」定義，使其除了包含原有「性騷擾」的定義，亦新增「對餵哺母乳的女性的騷擾」的定義。「對餵哺母乳的女性的騷擾」的定義，是指任何人基於某女性餵哺母乳，而（a）作出不受歡迎的行徑，而在有關情況下，一名合理的人在顧及所有情況後，應會預期該女性會因該行徑而感到受冒犯、侮辱或威嚇；或（b）自行或聯同其他人作出某行徑，而該行徑造成對該女性屬有敵意或具威嚇性的環境。而提出的技術性修訂，目的是令上述兩個新增保障範圍涵蓋對餵哺母乳的女性作出的騷擾，換言之，共同工作場所使用者之間對餵哺母乳女性的騷擾，以及由會社管理層對餵哺母乳的婦女所作的騷擾，會構成違法行為。上述議案獲得三讀通過。

平機會：讓授乳婦女平等地參與社會和經濟活動

平等機會委員會對議案獲得通過表示歡迎，指該法案在《性別歧視條例》加入條文，配合已通過的《2020年歧視法例（雜項修訂）條例》，可進一步加強對授乳婦女的法律保障。平機會主席朱敏健表示，「很高興得悉草案獲得立法會通過，這些修訂禁止基於餵哺母乳的騷擾，加強對授乳婦女的法律保障，有助創造更有利的環境，讓授乳婦女繼續全面和平等地參與社會和經濟活動，包括在授乳期間持續就業或重投職場。」平機會亦會就《2020年歧視法例（雜項修訂）條例》的修訂內容和禁止歧視餵哺母乳的條文，出版一系列的資料單張及指南，並在全港展開宣傳及公眾教育活動。

《性別歧視條例》禁止歧視和騷擾餵哺母乳的條文將於今年6月19日生效，有關條文禁止在僱傭；教育；貨品、設施及服務的提供；處所的處置或管理；會社及政府等範疇，作出基於餵哺母乳的歧視及騷擾行為。