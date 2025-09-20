耆樂警訊展1年探訪活動　22警區派1萬福袋　配合政府關愛長者政策

警務處耆樂警訊今日（20日）舉行「耆樂警訊傳愛心2025」啟動禮暨嘉年華，展開從即日起至明年8月、為期1年的探訪活動，22個警區的220名耆樂探訪隊長和耆樂警訊會員，將合共派發1萬個載有食物、日用品及警隊宣傳單張的福袋予區內有需要人士。



警務處處長周一鳴在啟動禮上致辭時表示，耆樂探訪隊長和耆樂警訊會員，聯同警區同事探訪長者，傳遞防罪、防騙和道路安全信息，協助他們掌握使用科技工具，並送上切合長者實際需要的福袋。警隊將繼續積極配合政府關愛長者的政策，推出多元化的活動和訓練，鼓勵長者積極參與社會事務，盡展所長。



警務處處長周一鳴（左四）、警務處副處長（行動）葉雲龍（右三）、行動處處長呂錦豪（左二）、耆樂警訊中央諮詢委員會代表朱俊豪博士（右四）、梁振志（左三）及吳守基（右二）、水警總區指揮官暨耆樂警訊中央諮詢委員會主席吳卓衡（左一）及警務處公共關係部總警司暨耆樂警訊中央諮詢委員會副主席梁仲文（右一）主持啟動禮

耆樂探訪隊長、69歲的林舜芳於啟動禮上，分享成為探訪隊長的經歷及感受。她退休前任職於觀塘民政事務處，得知即將成立「耆樂警訊」，2014 年，她聯絡街坊朋友，一同報名成為首批會員。林完成探訪隊長及理財防騙長門人的課程，進一步認識警隊多元化的工作，除了地區安全和保護市民生命財產的重任外，亦積極宣傳和教育市民各種防騙知識。她曾經參與兩次探訪活動，曾與獨居長者交流，並將利是封即席摺成福袋送給長者，相處融洽愉快。

3名耆樂探訪隊長分享經驗。（警方圖片）

另一名73歲的黃柔瑩，退休前是康樂及文化事務署的太極教練，2021年成為元朗耆樂警訊的會員，其女兒在學生時期曾是少年警訊成員，意義非凡。加入耆樂警訊後，她指認識來自不同界別的朋友，並積極參加各種類型的活動，增廣見聞，同時協助向公眾宣傳防騙信息。她曾5次帶領團隊探訪長者，記得曾有長者感慨年紀漸長、行動不便，如今已很少外出，並鼓勵其團隊繼續努力進行探訪活動。

66歲的關國傑表示，進行超過10次探訪活動，以「望、聞、問、切」的方式加深對探訪對象的了解，先觀察探訪對象的實際需要，例如居住環境、身體狀況；用心聆聽，了解探訪對象的需要和心情；問開放式問題，讓探訪對象說出其實際情況，以及可以留意他有沒有情緒問題；找出探訪對象的生活所缺，或支援上的不足，從而尋求專業人士的協助。

警務處處長周一鳴在啟動禮致辭。（警方提供）