青少年服務中心辦嘉年華　讓參加者體驗服務轉型

賽馬會21世紀綜合青少年服務中心計劃（21C@JC）於今明兩日（22日及23日）在啟德AIRSIDE舉行嘉年華暨頒獎典禮。大會表示，透過青少年主導的互動與展示，體現項目的「青成共創」精神，讓參加者體驗以青少年為本的服務轉型。



為期兩日的嘉年華匯聚多項節目，讓參與者體驗以青少年為本的服務轉型。（馬會提供圖片）

嘉年華暨頒獎典禮由36間參與21C@JC的綜合兒童及青少年服務中心共同籌辦的活動，展示經計劃重新打造後的中心所提供青少年為本的全新服務模式。嘉年華冀讓不同特性的青少年都能到全新面貌的中心找到發揮潛能及參與社區的亮點，包括關顧精神健康的「平行心間站」、創科實驗室、生涯發展站、動漫熱點、生態旅遊、社區萬事屋、愛情實驗室、數碼藝術等。

社會福利署署長杜永恒（中）、賽馬會董事羅碩瀚（右）和青少年代表楊卓峰（左）為嘉年華開幕。（馬會提供圖片）

為期兩日的嘉年華匯聚多項節目，大會表示，透過青少年主導的互動與展示，體現21C@JC 的「青成共創」精神，讓參加者體驗以青少年為本的服務轉型。活動重點包括吹水擂台、雪橇大挑戰、聖誕表演派對、多元體驗區、21C 體驗探索館─模擬21C 中心的用戶旅程，讓公眾探索自發參與的樂趣。

大會指活動適合不同性格的青少年及公眾參與，展現多元互動體驗。

社會福利署署長杜永恒（左）及賽馬會董事羅碩瀚（右）與參與嘉年華的年輕人交流。（馬會提供圖片）

社會福利署署長杜永恒致辭時提及， 21C@JC計劃不僅為青少年提供了寶貴的資源和平台，更協助他們發掘潛能，開拓更多的發展機會。（馬會提供圖片）

社會福利署署長杜永恒在開幕致辭時說，該計劃旨在將綜合青少年服務中心，打造成一個由青年主導、與未來接軌、虛實兼備的創新空間，透過「青年成人共創」的力量，真正實現以青年為本的服務體驗。綜合青少年服務中心最近完成了服務檢討，期望中心在未來能夠進一步加強與社區的互動和協作，為青少年帶來更多創新思維和參與機會，從而促進他們的成長及未來發展。

馬會董事羅碩瀚致辭時表示，馬會一直重視青少年發展，主導開展21C@JC，是次活由超過700位青少年及36間綜合青少年服務中心夥拍馬會團隊共同構思及推行，正好體現這份「青成社共創」精神。他表示，馬會未來將繼續推動「家中青幼」的慈善策略，並進一步促進跨領域協作，協助年輕一代及早裝備自己，成為積極公民，回饋社會。