拾壹慈善基金會舉辦中華文化主題嘉年華　惠及1,500基層兒童

由拾壹慈善基金會與東九龍居民委員會聯合主辦的第二屆「青春圓夢 · 以夢為馬」慈善嘉年華，於2026年1月10至11日在東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行。活動以中華文化為核心主題，融合公益初心與可持續發展理念，設置特色主題攤位，為1,500名基層家庭兒童帶來歡樂，更為香港社區注入文化傳承與互助關懷的溫暖力量。



由拾壹慈善基金會與東九龍居民委員會聯合主辦的第二屆「青春圓夢 · 以夢為馬」慈善嘉年華，於2026年1月10至11日在東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行。（主辦方提供）

1月10日的開幕式上，民政及青年事務局副局長梁宏正以主禮嘉賓身份致辭，他對主辦方及各協辦機構、企業伙伴與義工團隊的付出致以謝忱，肯定活動集政府、企業與市民之力打造寓學於樂平台的價值，強調「以夢為馬」的主題寄寓着對青年追夢的鼓勵，現場攤位活動讓青少年在互動中認識中華文化與本地歷史、培育文化自信，並指出這是政府與社會攜手推動青年發展的最佳示範，冀望青年以夢為馬、勇往直前，為香港未來貢獻力量。

拾壹慈善基金會主席何凡先生在致辭中提及，新春嘉年華在中國擁有4000年歷史，本次活動以中華文化為主題，既為基層兒童帶來歡樂，更希望讓孩子們深入了解傳統文化魅力。何凡主席續指，活動所有收入將全數用於各項慈善服務項目，助力有需要的社群。對此，基金會衷心感謝各協辦、支持機構及義工的付出，並承諾未來將繼續深耕公益領域，以實際行動守護青少年逐夢之路，與社會大眾共建更美好的香港。

開幕式更獲行政長官李家超題辭。中聯辦九龍工作部副部長郭長勇、香港海關副關長胡偉軍、全國政協常委施榮懷、香港消防處九龍中區指揮官王文恩、香港警務處黃大仙警區副指揮官沈靜芬、黃大仙民政事務助理專員鍾莉婷、東九龍居民委員會會長何漢文等嘉賓，共同參與啟動儀式；香港青年歌手丁政凱先生獻唱，見證嘉年華正式拉開帷幕。

嘉年華由拾壹慈善基金會與東九龍居民委員會聯合主辦，香港警務處、香港海關、香港消防處、五豐行、中銀國際、南洋商業銀行、中國聯通、中國人壽（海外）、中華書局、香港北京社團總會、皇玥集團及金茶王協辦；華潤飲料、瀘州老窖國際發展（香港）有限公司、中旅巴士、安柏環球金融集團、愛貢獻支持。

現場攤位遊戲環節吸引不少市民到場體驗，參與單位包括香港警務處、香港海關、香港消防處、聯通香港、中銀國際、南洋商業銀行、中國人壽（海外）、五豐行、金茶王、中華書局、皇玥集團等，帶來多元互動體驗。

其中，政府機構推出的遊戲頗具科普意義，香港海關的「海關使命」「海關智識揀」、消防處的「逃生GO！防災Let's Go！」、警務處的「反詐大挑戰」等，以闖關形式向市民傳遞執法常識、防災技巧及防詐知識；金融及企業單位帶來的「圈實全年好運」「眼疾手快」「極速冰球」等項目，讓市民在動手參與中贏取獎品；飲食文化品牌則主打特色體驗，金茶王的奶茶工作坊、投壺與蹴鞠九宮格，中華書局的「漢字探秘之旅」「造字對對碰」等，另傳統文化體驗區設置寫揮春等非遺項目攤位，邀請民間老師現場指導，讓孩子們在動手中感受傳統技藝魅力，將傳統元素與遊戲相結合，吸引不少家庭組合參與。

同時，拾壹慈善基金會特別邀請「藝他命」藝術共創工作坊，共同發起了一場以「捕夢網」為主題的大型公共藝術共創計劃，攜手藝術家楊蓓雅（Beiya）與策展人羅嘉豪（KARL LAW），通過編織這一個富有溫度的藝術形式，為兒童、青少年及其家庭搭建了一個表達夢想與寄語的互動平台。

拾壹慈善基金會表示，衷心感謝各協辦、支持機構及義工的付出，並承諾未來將繼續深耕公益領域，以實際行動守護青少年逐夢之路，與社會大眾共建更美好的香港。