渣打藝趣嘉年華夜光巡遊2.7晚舉行　《木偶奇遇記》人物遊銅鑼灣

「渣打藝趣嘉年華」將於2月7日晚上在銅鑼灣利園區舉行「夜光巡遊」，展示香港本地藝術家傾力製作的21件藝術作品，當中包括5座巨型燈籠偶，演活《木偶奇遇記》故事中蹦蹦跳的皮諾丘等。巡遊由利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，延伸至希慎廣場折返。



青年戶外藝術活動「渣打藝趣嘉年華」今年為第25屆，「夜光巡遊」以意大利經典童話《木偶奇遇記》為主題，2月7日星期六晚上8時至9時30分在銅鑼灣利園區登場，由利園一期正門出發，途經恩平道、白沙道、利園山道及啟超道，延伸至希慎廣場折返，市民可以近距離一睹本地年青藝術家工藝。

為迎接新年氣氛，香港本地藝術家傾力製作21件藝術作品，當中包括5座巨型燈籠偶，演活《木偶奇遇記》故事中蹦蹦跳的皮諾丘、和藹可親的老木匠、長長尾巴的狡猾狐狸、激起爆炸性水花的大鯨魚等，以及由原本的8件增加至16件的發光華麗嘉年華服飾。

另外更增設閃亮的舞蹈、現場音樂及發光雜技表演，為巡遊增添全新亮點，以燈光與色彩點亮城市夜色，呈現更立體的藝術體驗。

渣打藝趣嘉年華「夜光巡遊」將於2月7日晚上在銅鑼灣利園區舉行。(大會提供圖片)

主辦當局表示，「渣打藝趣嘉年華—夜光巡遊」於2013年首次舉行，大會早年曾邀請享譽國際的木偶大師Paul McLaren 及 Sharon George來港，親授香港藝術家製作巨型木偶及嘉年華服飾的技巧和工藝，過往亦曾邀請國際知名英國藝術團體The Lantern Company 參與巡遊。時至今日，「渣打藝趣嘉年華」展示的所有巡遊木偶及嘉年華服飾均由香港本地藝術家手製而成。

夜光巡遊當日下午，特別設置免費互動藝術活動，包括面部彩繪。(大會提供圖片)

夜光巡遊當日下午，特別設置免費互動藝術活動，包括面部彩繪、提線木偶創作、與巡遊表演人員合照等等，投入《木偶奇遇記》的童話世界。活動將於下午3時至6時在利園一期正門舉行，先到先得。