調景嶺公園最快2030年建成　將設區內首個公眾匹克球場

早年規劃的「將軍澳第72區休憩用地」、即調景嶺公園計劃有新進展，土木工程拓展署向西貢區議會提交概念圖，建議設計以「自然、活力、藝術與社區共生」為核心理念，預計最快在2030年建成。



動態設施包括所有球場，擬設於公園的北面；而靜態設施，如寵物公園、公共遊樂空間、健身設施等則擬設於公園的南面，以減低對鄰近居民可能造成的影響。匹克球近年人氣急升，園內將設有兩個羽毛球暨匹克球場供市民使用，將是將軍澳首個公眾匹克球場。



調景嶺公園概念圖 。（西貢區議會地區設施及工程委員會文件截圖）

調景嶺公園擬建設施包括：

(i) 一個多元活動園景空間，配置特色建築裝置或擺設；

(ii) 公共遊樂空間，提供適合不同年齡兒童使用的遊玩設施；

(iii) 健身設施，適合長者、殘疾人士及一般人士使用；

(iv) 一條健身徑暨緩跑徑；

(v) 一個寵物公園；

(vi) 一個五人足球暨手球場；

(vii) 一個籃球暨排球場及兩個三人籃球場；

(viii) 兩個羽毛球暨匹克球場；

(ix) 四個網球場；及

(x) 輔助設施，包括公園辦事處、洗手間、更衣室、育嬰間、飲水機及儲物室等。



匹克球近年人氣急升。

西沙GO PARK：匹克球場。（資料圖片／高詩琦攝）

調景嶺公園佔地約3.8公頃 包括現調景嶺花園及將藍公路花園

土拓署在呈交西貢區議會地區設施及工程委員會文件中表示，擬議調景嶺公園位於將軍澳市中心西南面的唐賢街兩旁，佔地約3.8公頃。自2024年3月起，調景嶺公園部分用地（約405平方米）已開放予公眾使用，現為調景嶺花園，設有簡單休憩設施、長椅及健身設施；在距離調景嶺花園約280米的相關用地上，也興建了另一個佔地約6,880平方米、24小時開放的休憩空間，即將藍公路花園，已於2023年10月開放給公眾使用，屬寵物共享場地，並設有蔭棚、長椅及綠化園景等設施。

建議以「自然、活力、藝術與社區共生」為核心理念

就調景嶺公園餘下用地，土拓署考慮地區諮詢收集的意見，建議設計以「自然、活力、藝術與社區共生」為核心理念，透過融合附近的自然景觀，以及回應社區互動需求，包括全年齡及寵物友善設計，滿足不同年齡層及寵物主人的需要，打造一個充滿活力的公共空間及都市綠肺。

土拓署表示，如今年稍後獲立法會撥款，預計最快在2030年建成。

調景嶺公園位於將軍澳華人永遠墳場入口旁。（資料圖片）

西貢區議員、立法會新界東南議員方國珊認為，調景嶺公園鄰近將軍澳南公園，宜增設多元化設施。對於署方建議的匹克球場，她認為對推廣新興運動有裨益，建議足球暨手球場改為多用途球場，供板球、草地滾球之用。

方國珊表示，現時調景嶺公園中間被唐賢街分隔，建議公園兩面都設有洗手間，方便使用，另建議寵物公園加入沖身及飲水設備。為方便前往公園，建議合適位置，增加上落客處及研究翠嶺路及景嶺路十字路口增設對角行人過路處。