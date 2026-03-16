沙田廢物轉運站｜環保署擬添置高效能廢物處理設備等　涉款7.2億

沙田廢物轉運站啟用逾30年，環保署擬將「沙田廢物轉運站改建及提升工程」提升為甲級，內容包括添置和更換更高效能的廢物處理機械設備、提升污水處理系統等，涉及費用為7億2,680萬，相關工程已在去年9月完成環境審查，目標在獲得財委會撥款後5年內分階段完成。當局指，擬議工程進行期間，轉運站會維持日常運作，確保廢物轉運服務不受影響。



沙田廢物轉運站改建及提升工程範圍。（文件截圖）

環保署指，現行的沙田廢物轉運站營運合約將於2026年10月屆滿，署方的顧問研究指出轉運站已運作超過30年，大部分設備已日漸老化且嚴重損耗，改建及提升站內的設施，既能提升轉運站的運作效率和環境表現，亦可改善其外觀和周邊環境。

環保署續指，現時從市區所收集到的都市固體廢物會先運往廢物轉運站壓縮，再裝入特製的貨櫃內，再轉運至策略性堆填區或I·PARK1處置，重整沙田廢物轉運站傾卸大堂的布局，設置特定區域，並配置適當的移動式機械設備，專門用作接收和壓縮大型廢物，可提升作業效能。

沙田廢物轉運站改建及提升工程內容。（文件截圖）

環保署建議提升為甲級，工程計劃範圍包括：

1. 添置和更換更高效能的廢物處理機械設備，包括廢物壓縮系統、起重機械及其他相關設備，以維持可靠安全的廢物轉運能力，並提供額外容量作緩衝，以應付季節性或突發事件（如極端天氣）下增加的廢物量；

2. 重整傾卸大堂布局，設置大型廢物接收區，以及添置相關的機械設備；添置和更換全部轉運貨櫃及相關載送車輛和機械設備；

3. 重置轉運站行政辦公室；

4. 提升污水處理系統；

5. 提升氣味控制系統（包括站內的抽風和空氣淨化裝置），並研究和試用新型空氣淨化技術，以減低對周邊環境的潛在氣味影響；

6. 提升轉運站自動洗車設備及更換新型洗街車，以增加清洗街道的範圍和次數；

7. 以及翻新及改善轉運站工程，包括改善大樓外觀、進行美化環境及節能工程（如加裝太陽能板）等，以配合周邊的景觀和環境。

去年9月已完成環境審查 確保工程不會影響環境

環保署指，已在2025年9月就擬議的改建及提升工程完成環境審查，根據審查結果，在實施適當的設計和緩解措施後，確保其不會對環境造成負面影響。另外，在施工階段，委員會會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措施，以供政府批核。

目標5年內分階段完成工程 待財委會批准撥款後批出合約

環保署計劃在取得財委會的批准撥款後展開擬議工程，目標在約5年內分階段完成。在擬議工程進行期間，轉運站會維持日常運作，確保廢物轉運服務不受影響。為配合施工時間表，委員會已同步進行招標，以便擬議工程盡早展開，會待財委會批准撥款後，才批出有關合約。