油尖旺舉行講座教居民拆解滲水難題　民政專員盼促進鄰里和諧

油尖旺民政事務處與多個地區團體昨日（19日）舉行樓宇滲水問題講座交流會，近 220 名油尖旺居民、大廈管理從業員及地區人士出席。油尖旺民政專員李家維表示，民政事務處一直關注區內大廈管理情況，希望透過交流會，結合專業力量，為街坊提供具建設性的解決方案，促進鄰里和諧。



樓宇滲水一直是舊區居民最頭痛的問題之一，往往因難以尋找源頭或鄰里溝通障礙而引發糾紛。交流會邀請專業測量師伍偉圖、一邦國際網上仲調中心署理行政總裁梁振聲，以及本身是律師的油尖旺區議員蔡少峰，從測量、調解及法律三個角度，剖析樓宇滲水的常見成因、處理方法及法律責任。

會上，伍偉圖分享利用專業儀器檢測滲水源頭的實戰經驗，破解「樓上冇用水，樓下卻漏水」的常見迷思。梁振聲則透過真實案例，講解如何透過有效溝通與調解技巧，化解鄰里因漏水產生的矛盾，避免對簿公堂。蔡少峰從法律層面解讀相關條例，說明法庭在處理滲水糾紛時的考量，以及測量報告在訴訟中的關鍵作用。現場設有即場個案登記服務，為有需要的市民提供後續跟進及專業諮詢。

活動由油尖旺區議會及物業管理業監管局支持，亮希助苗、油尖旺關愛發展基金及油尖旺社團聯會合辦。出席者亦包括亮希助苗有限公司主席楊詩傑、物業管理業監管局委員歐楚筠、區議員孫智敏、劉柏祺等。