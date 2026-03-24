年輕樂隊x長者　譜寫「人生主題曲」

樂隊「秋野」：純音樂詮釋空間廣 配獨白更添親情

文字/基督教家庭服務中心智活記憶及認知訓練中心音樂治療師梁裕庭

攝影/黃志邦 林灝亭

由基督教家庭服務中心 賽馬會跳躍青年坊樂隊支援服務 Y-Concept Stage 及 智活記憶及認知訓練中心 聯合舉辦的《我的主題曲──跨代音樂治療創作計劃》歷時一年，由樂隊篩選、培訓、配對樂隊與長者、上門探訪、長者試聽日、到最後進入錄音室錄製，終於迎來2026年1月24日的音樂會作為閉幕的重頭戲。



樂隊音樂徐徐奏起，男女主音唱出：「夜裏瞬間 夢回昨天淺笑 年少跟你 夜半到家歡聚破曉．．．」 歌詞流露長者曾經年少輕狂的歲月。

當天，5隊樂隊一一在台上演繹為長者所寫獨一無二的「人生主題曲」，應邀出席的長者、家人與機構同工，被富有感染力的人生主題曲所吸引。

衣車（生計）🡪 火車 (遊玩)

音樂會過後，記者把握機會，訪問其中一位長者與女兒，及為之譜曲的樂隊「秋野」。被問及事前是否知曉女兒的參與，長者鏞儀一臉認真地回應：「我不知道原來歌曲裏有女兒的聲音，覺得很開心，而且非常難忘，因為自己很少機會參加這類型節目。」

對鏞儀來說，成為媽媽後，生命中有些畫面是別有意義的；例如她帶4個子女坐火車回廣州探親，因為舊日的火車都特別擁擠，人們都會將小孩從窗口塞入火車，這些經歷很是難忘；而她是「揸衣車」搵食，一部衣車，就是她的職場，憑著它，她湊大了４個孩子，車衣變得非常有意義；故她希望將這些回憶交予樂隊，讓年輕人將之融入曲譜之中。

重要記錄 道愛不經意

音樂會當日，女兒也有到場見證歌曲的誕生。女兒融入的獨白是這樣的：「我想跟媽媽說：很感激她付出無私的愛，和不辭勞苦地養大我和兄弟姐妹，希望媽媽繼續也要身體健康，開開心心帶她去很多不同的地方旅行。媽媽我愛你。」

道愛的一刻，在場人士無不動容。女兒回應道：「這是很重要的記錄，每年，我和兄弟姊妹都會帶媽媽旅行，所以最重要是她身體健康，我們才可以繼續帶她周圍去。」

年輕樂隊 首為他人譜出生命樂章

「秋野」是5隊之中，唯一一隊以純音樂創作。「以往我們的歌曲，都只是訴說自己的故事，今次是第一次聆聽長者的故事，並為她創作屬於自己的人生主題曲。」低音結他手Anson說。

記者問到樂隊有何感受：「我覺得很感動，見到在場有另一位長者也感動得流淚，從沒有想過我們的音樂能為別人帶來這麼直接的體驗，感覺不知道怎樣去形容。」結他手Henry說。

Anson補充：「觀眾都是第一次聽到屬於自己的作品，我們沒有想過他們的感受會那麼大。」

（左）鼓手Mandy、（中）低音結他手 Anson、（右）結他手Henry

共同製作令作品更精準

「秋野」被問到創作上的考慮，鼓手 Mandy說：「結他手 Zenus創作時，利用兩把結他做出不斷分開又重疊的效果，模擬針織的聲音，是想呈現鏞儀年輕時在家中車衣，幫補家計的情景。當然歌詞很能夠讓人直接理解我們的意思，但純音樂也是一個很好的載體去承載回憶和感受，不同人的詮釋也會不同，我們希望用旋律、節奏去表達，希望長者和家人都會喜歡。」

Anson解釋：「這首歌曲是鏞儀的人生主題曲，我們擔心用文字去形容她的人生，未夠精準，所以希望鏞儀或女兒也能參與部份製作，本想加入他們一些生活片段作為背景聲音，但其實都不及女兒為歌曲錄獨白更直接。希望他們聽到歌曲時，能想起以前的美好回憶。」

長者鏞儀、女兒與樂隊「秋野」合照

樂隊「秋野」表演

音樂怎樣治療

負責統籌整個計劃的澳洲註冊音樂治療師梁裕庭，分享在過程中音樂如何治療樂隊和長者：「長者晚年面對很多失去，回顧一生，或有遺憾。身體各方面又在退化，也未必可逆轉，生活容易感到無力。5隊樂隊創作時，旋律和歌詞不會是平鋪直敘，必須配合想像，才能好好利用長者生命裏各種材料，去譜寫他們各自不同的生命樂曲，樂隊也在創作的過程中領略了生命的不同可能性。」 他說：「長者常會重複傾聽同一歌曲，他們在聆聽和哼唱的過程中，能夠安全地表達自己。長者也明白人生很多事情是沒有答案，但就需要一個空間去慢慢消化；當他們投入音樂中，就如進入了一個安全領域，一方面可以抒發情感，重溫回憶，同時更能對某些往事釋懷。」

澳洲註冊音樂治療師梁裕庭

團隊介入 以人為本

記者問到期盼，梁說：「歌曲的影響力，不只是幾分鐘而已，這5首人生主題曲，能為專業和前線同事更立體地呈現了長者的不同面向，這樣，當團隊為長者設計不同的介入時，回想該長者的性格特徵、處世態度、做事方法等，必能更針對他們的需要而行。」

回首往事匆匆，生命是獨特，有時又覺平凡，就像樂隊女主音所唱的：「又到散聚 山中尋所思 一瞬藏心中 又來過 一世像匆匆 只相遇一刻 一秒便完滿 帶着我去 那裏又哪裏 平凡像流水 …」

安坐在音樂會的老友記，縱然患有認知障礙症或有其特徵，但自他們踏入基督教家庭服務中心(CFSC)智活記憶及認知訓練中心**大門的一刻起，就與中心的每位同工心意連繫，大家共同為長者創造快樂與重新賦能。智活中心深信，每個老友記都有能力，只要透過訓練及給予正面的刺激，便可以令他們活得更意義非凡，迎接美好的人生下半場。

無論沿路是怎樣走過來，就讓我們用音樂向每位努力過人生的長者致敬！

註 **

CFSC智活記憶及認知訓練中心，於2010年成立，致力為認知障礙症長者及家人服務，中心透過各種生活訓練及遊戲活動，讓長者在不知不覺中，快樂地完成了訓練而不自知，但家人及長者，卻在生活日常中，實實在在地感受到能力的提升變化，讓長者活得更有尊嚴，發揮所長，快樂地活出精彩晚年。

Y-Concept Stage為基督教家庭服務中心 賽馬會跳躍青年坊轄下提供本地獨立樂隊演出之平台，由2011年起運作，致力以非牟利形式推動本地音樂文化。