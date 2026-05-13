龍翔道東行鋪新型瀝青7月中起動　荷里活廣場至斧山道泳池段先行

以路面凹凸不平、被稱「避震殺手」的龍翔道是九龍連接東西兩端核心幹道，路政署向黃大仙區議會提交文件指，隨着中九龍幹線啟用，龍翔道車流量下降，7月中開始會在龍翔道東行一段長約900米的路面，改鋪「高性能超薄磨耗層」新型瀝青物料以改善路面狀況。路政署指，第一期工程涵蓋鑽石山荷里活廣場至斧山道泳池的路段，預料三星期內完成，之後會再決定斧山道泳池至牛池灣消防局一段的工程何時開始。



龍翔道混凝土行車路面鋪設「高性能超薄磨耗層」新型瀝青物料的工程位置圖。（黃大仙區議會）

高性能超薄磨耗層新型瀝青物料是什麼？

路政署在文信中稱，「高性能超薄磨耗層」新型瀝青物料已在內地及其他國家廣泛採用，該物料由高黏彈性瀝青和堅固耐磨的輝綠岩組成，具備卓越的抗裂及抗滑性能，而且防水效果佳，有效保護路面底層結構，令路面更耐用，並有助降低交通噪音。該物料亦能持久保持深灰色外觀，有助提升道路面外觀。

路政署向黃大仙區議會提交文件，指隨着中九龍幹線啟用，龍翔道車流量下降，7月中開始會在東行一段長約900米的路面，改鋪新型瀝青，以改善路面狀況。（Google Maps）

目標今年第三季內完成 期間每晚均需封閉部份行車線

就龍翔道東行鋪新型瀝青工程，路政署稱計劃自7月中起，分階段重鋪鑽石山龍翔道東行路面，目標今年第三季內完成，期間每晚都需要封閉部份行車線。

文件指，隨著中九龍幹線啟用，龍翔道車流量下降，7月中開始會在東行一段長約900米的路面，改鋪新型瀝青，以改善路面狀況。第一期工程涵蓋鑽石山荷里活廣場至斧山道泳池的路段，預料三星期內完成，之後會再決定斧山道泳池至牛池灣消防局一段的工程何時開始。

日間絕大部份時段所有行車線都會開放

路政署強調工程主要夜間進行，期間會保持開放至少一條行車線，其餘日間絕大部份時段，所有行車線都會開放，估計不會對交通造成重大影響。