沙田火炭熟食市場攤檔獲續租至2029年　原定拆卸重建政府綜合大樓

原定用作興建政府聯用綜合大樓的沙田火炭東、西熟食市場，其清拆安排出現變動。根據沙田區議會最新文件，食環署正邀請該處的攤檔租戶提出續租三年，意味着該熟食市場將繼續營運至2029年。



火炭山尾街火炭東熟食市場。（資料圖片））

2021年5月，政府宣布會於2024年底全面清拆火炭東、西熟食市場，擬建聯用大樓，配合政府2019年施政報告中提倡「一地多用」的發展模式。

沙田區議員陳壇丹向區議會提交文件，問及就火炭熟食市場攤檔將於今年營運期滿，食環署目前有否任何實質的過渡及重置方案，以及發展局及政府產業署目前火炭聯用綜合大樓的具體規劃進度等。

火炭山尾街火炭東熟食市場旁巴士站（資料圖片/盧翊銘攝）

根據發展局的回覆，火炭山尾街聯用大樓初步計劃樓高約十多層。聯用大樓項目的初步設計工作仍在進行中，相關政策局及部門現正制訂聯用大樓內設施的要求細則。

發展局指，會視乎政府工務工程開支預算的分配，審視推展項目的時間表，並繼續與相關政策局及部門進一步敲定對擬建聯用大樓內設施的要求細節。

當局又指，火炭東、西熟食市場攤檔的現行租約原定於今年6月30日屆滿。食環署目前正邀請相關租戶辦理新租約的簽署手續，新租約將由2026年7月1日起生效，為期3年，直至2029年。當火炭熟食市場用地未來有進一步的明確發展意向及落實時間表時，將會適時諮詢相關區議員，並會提前通知受影響的街市檔戶。