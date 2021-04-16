荃灣二陂坊被套髒亂黑污名　變身「哈利波特奇幻世界」重開

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-04-16 23:38

荃灣二陂坊四周遭被濕滑街巿檔口圍繞，加上前年反修例活動中經歷黑衣人持械追斬事件，令該處被外人誤以為是「九反之地」，不過二陂坊公園經翻新後變身遊樂場重新開放，甚至被譽為「哈利波特奇幻世界」，有人讚賞外型亮麗，設有多個八、九十年代遊樂設施，但亦有人批評周邊商店令遊樂場外圍有如污水溝，有區議員希望遊樂場能為劏房戶街坊打造一個安置子女的舒適空間，亦能令巿民打破舊觀，重新認識該個社區生活圈子。

二陂坊遊樂場的前身是一個公園，大部分空間劃作座椅及花槽，只有小部分空間建有長者休憩設施，方便長者做拉筋伸展運動，直至2018年團體「未．共研社」將二陂坊公園列入《眾．樂樂園》設計項目中，重新打造成兒童遊樂空間，其間一直以圍板圍封進行內部改建，遊樂場至本月15日正式開放予公眾使用。

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遊樂設施仿如復古設計

據早前設計團隊介紹，新的二陂坊遊樂場分為兩部分，中間是兒童玩耍的地方，新增了水磨石小山丘、繩網氹氹轉、軚型鞦韆、瀡滑梯等遊樂設施，前後兩側是為長者人而設的休息區，提供較多座椅，盡用每一吋空間。

現場所見，今日中午時份，聚集場內的家長連子女，以及其他長者合共逾百人，當中大部分為居住附近的街坊，而周遭的商店如常開放，部分將營業範圍擴闊，以發泡膠及貨物放霸佔遊樂場外邊緣，收窄行人通道，早前便有街坊投訴商販將活蜆、獅蚶等海產連泥帶水盛載於發泡箱內，隨處放置行人路上發售，帶來臭味及環境衞生問題；亦有部分地舖如麻雀館或食肆未有營業，甚至有木板圍封有待重新裝修，商店生意未見因遊樂場而受惠。

商店林立 店員稱生意受疫情重創

搬入二陂坊經營四年的荃灣知源雜貨玩具，該店店員阿鵬表示遊樂場開放後，場內人士大多為附近街坊，生意未見明顯增長。他指自前年反修例活動加上去年疫情肆虐，生意告急，以該模型店為例，「一盒幾百蚊模型分分鐘賺唔到十蚊。」故需要大額營業額支撐，以往每日做大約五千元生意，至去年四月份起每日營業額跌至不足一千元，「試過企半日都無人嚟。」店主更要兼賣酒類幫補生計，幸該處位置較偏僻，租金不算高，該店靠賣八、九十年代舊模型及Facebook宣傳才能招徠熟客光顧。

荃灣區議員林錫添表示，二陂坊是一個集街巿、食肆及舊樓於一身的社區，公園以往因街坊聚賭問題被人詬病，新的遊樂場空間亮點較多，遊樂設施適合5至12兒童遊玩，對附近居住舊樓的數百戶劏房家庭來說，父親出外工作，留下母親全天候照料子女起居生活，無暇帶至荃灣公園等遠至六百米外的地點遊玩，二陂坊遊樂場無疑提供一個家長在附近買餸，留下子女「放電」的最佳地理位置。

店舖亂倒泥水釀雨水渠倒灌

林議員指，二陂坊遊樂場進行改建圍板期間，確有大量商戶將貨物放至圍板外，擴張經營範圍，其後食環署人員已加強巡邏，加上遊樂場開放後拆板，情況稍有改善，不過他留意到仍有部分商販將盛載活海產的泥水隨意倒至雨水渠內，導致渠口堵塞引發污水倒灌，渠務署近月正進行疏通及改善工程，食環署亦加派660公升垃圾車，早晚放於二坡坊加緊收集垃圾，但深夜至清晨時份無人處理，以致廚餘及廢物被大量棄於公園對開圓形垃圾桶附近，帶來環境衞生及臭味問題，他正與食環署進一步商討可行對策，期望遊樂場為二陂坊帶來新氣象，讓區內巿民及外來人重新認識該社區。