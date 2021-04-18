34年荃灣西樓角花園重建　建築師「升高」隱藏公園　景觀變開揚

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-18 16:47

荃灣西樓角公園建於1987年，屬於市區中的舊式公園，經重建後耳目一新，搖身一變成為空間開揚的花園。除了以特別的設計手法令本來隱藏於鬧市的公園重現人前，建築師亦融入綠化元素，為荃灣營造一片綠洲。

西樓角花園的平台花園。(發展局圖片)

佔地2,748平方米的西樓角花園，建於1987年，鄰近荃灣港鐵站，但由於缺乏與港鐵站出口及區內行人天橋網絡的同一水平直接通道，使用率一直偏低。2016年11月開展重建工程，建築團隊主要考慮如何將隱藏於大廈群中的公園「打開」，令它重現人前。建築署建築師盧宜璋說，重建前的公園被大廈包圍，四邊均有一幅2.5米高的圍牆，建築師藉重建拆掉圍牆，改以約1米高的綠化屏障，把公園和附近的道路隔開，令景觀更開揚，空氣也較流通。

「升高」公園連接區內行人天橋

此外，為解決進出西樓角花園的不便，建築團隊把半個公園「升高」，興建一個平台花園，連接區內行人天橋，直通港鐵站出入口，令公園可四通八達。公園其中一條接駁天橋為設計獨特的行人吊橋，吊橋連接青山公路現有行人天橋，直達交通交匯處或巴士總站。由於公園分上下兩層，兩旁均增設多條樓梯，方便市民上落。

玻璃倒錐天窗助通風及引入日光

盧宜璋表示，當區一直要求增設位置便利的室內場所，用來舉辦中、小規模活動，為配合社區需要，建築師特別在平台花園下興建一間多用途活動室，以及一個有蓋多用途場地。走進西樓角花園的室內空間，前廳設有一個別具特色的玻璃倒錐天窗，是整個項目的設計焦點，不但有助通風，引入日光照明，還把室外的環境帶入室內，增加空間感。

建造團隊以清水混凝土和中國傳統的窯燒青磚作為主要的建築材料，並以木條裝飾室內牆壁和屏風，予人自然、柔和、舒適的感覺。而室內高樓底的設計，有利自然風輸送，可洞少使用空調，日光亦透過玻璃和高窗進入室內，有助減少照明耗電，提升室內空間感。公園的設施亦是經建築團隊精心設計，例如花槽旁的座位上加設扶手和椅背，方便長者站立和坐下。

建築署表示，處理熱島效應是建築設計中主要的挑戰，建築師在重建項目上引入綠色建築設計，融入綠佬元素，例如在公園中央設置攀爬植物網，增加綠蔭；保留園內13棵不同品種的原有樹木，並栽種灌木和草地，為市民提供遮蔭的地方。建築署高級建築師曾偉倫表示，重建後的西樓角花園，除了提供舒適的休憩活動空間，亦為社區注入新活力，成為區內居民玩樂、休息和聚腳的好地方。