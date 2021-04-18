鐵騎中佬組cosplay車隊　「拉打x戰隊」造型為慈善團體撐場行善

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-04-18 19:40

「人其實天生奔放貪玩，原沒有拘束只有笑顏，悲觀我唔慣，追趕太陽似子彈。」許冠傑當年一首《最緊要好玩》唱至街知巷聞， 一名笑言唱歌會走音的中年職業司機，近年以一身幪面超人造型自詡為「走音超人」，相約成員組團出車「救港」，聲言要為港人帶來歡樂，今日（18日）再應團體邀約在觀塘派物資的時候，現身與巿民合照打卡，為疫下沉悶的港人帶來一點點快樂。

年逾五十、任職貨車司機的姚走音（化名），因喜愛日本動漫，尤其是幪面超人亞馬遜，近年以俗稱拉打（幪面超人粉絲取rider的中文譯法）的造型，加上駕駛鮮黃色拉花車身的Honda Forza電單車四處出巡，獲得不少巿民要求合照，其後他成功拉攏其他電單車友組成「聲眼戰隊」，各自取名「高音」、「走音」、「爆音」、「假音」、「超音」、「震音」等搞笑名字，駕駛鐵騎四出做善事，包括派公仔、全員捐血、派利是等措舉，亦會在聖誕節或萬聖節等節慶現身街頭，希望博得巿民一笑。

團體向弱勢社群派物資 獲車隊出巡撐場

慈善團體香港關懷力量今日下午2時正在觀塘宜安街行人路邊向長者、殘疾人士及長期病患者派發毛巾、水果、即食麵及白米等物資，聲眼戰隊獲邀到場與巿民互動。

聲眼戰隊大約下午3時許到場，當中包括四名成員，全部人由頭盔、全身制服、長靴以至電單車，均參照幪面超人、五星戰隊、馬莎專用紅渣古等造型，分別以黑、白、紅、黃四色cosplay制服示人，向巿民派懷舊貼紙，有小朋友及女士見狀爭相要求合照，甚至有人上前要求簽名，成員逗留大約一小時，才揮手駕駛電單車離開，成功滿載歡樂而歸。主辦單位期望希望是次活動吸引公眾關注，以此呼籲善長捐贈物資。