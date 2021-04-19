沙咀道工商廈林立　工程車多路窄塞車嚴重　區議員憂成下一個觀塘

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-04-19 21:48

不少市民平日出行都深受塞車問題困擾，而屯門和觀塘更因長期塞車而引起大眾怨聲載道。荃灣區議會為了解決區內塞車問題，故在今日（19日）召開的交通及運輸委員會上討論，希望盡快研究出解決方案。有區議員在會上提及荃灣現時情與觀塘相似，擔心荃灣會成為下一個長期塞車的地區。

荃灣附近商廈住宅林立，現時塞車問題已非常嚴重。(資料圖片/劉定安攝)

會中有區議員指出荃灣附近商廈住宅林立，現時塞車問題已非常嚴重，包括在沙咀道（德士古道、聯仁街、眾安街、大河道）、楊屋道（近笛街附近）、大壩街（往大涌道方向）、青山公路（荃灣段）以及國瑞路一帶最為嚴重，而未來荃灣會落成更多商廈及住宅用地，交通塞車問題亟待處理。

荃灣區議員黃家華表示，過往曾提出在部分塞車路段如國瑞路出昌榮路一帶增加行駛線道，例如由一線爭取改為兩線行駛，惟遭到署方拒絕。他又提到，沙咀道將會有一個大型住宅項目工程，認為定必增加工程車在該路段出入的頻繁次數，現時即使於非繁忙時間，區內交通亦十分擠塞，難以想像大型住宅項目落成後的情況，希望委員會及政府部門能就此提交研究報告，盡快解決問題。

區議員劉卓裕指，沙咀道往荃威方向經常擠塞，他認為周邊的工業區是主要因素。在政府未有擴闊道路下，上址的工商廈繼續展開工程，工程車不停出入下，劉卓裕擔心日後這個位置或會變成另一個觀塘，促請運輸署牽頭進行研究解決問題。另一名區議員林錫添則表示，一旦鹹田街小巴上落客至後方沙咀道堵塞，附近十字路口位置亦會受影響，車流更會倒灌至德士古道。建議把小巴上落客更改到適當位置，有助舒緩沙咀道堵塞情況。

荃灣附近商廈住宅林立，現時塞車問題已非常嚴重。(資料圖片/劉定安攝)

發展局、規劃署及運輸署綜合回覆指，如要興建住宅和商業發展大廈，需要申請規劃或改劃土地用途。運輸署會按照實際交通情況，要求申請者提交交通影響評估報告，提供給城市規劃委員會考慮。發言人指，以上做法能證明高度發展，並不會對區內造成負面交通影響，包括興建大廈時對交通的影響。

運輸署過往亦一直為車行和人行的道路進行優化改善工程，包括荃灣路的擴建工程、葵青交匯處改善工程和荃灣行人天橋擴建工程。至於鹹田街小巴上落客問題，署方則表示已實施比較強硬的交通管理措施，希望營運商能在適合的地方上落客。

至於國瑞路行車線塞車問題，路政署回覆指，在收到議員提出意見後，署方隨即進行相關研究。其後發現在該路段上有不少上落客和上落貨的情況，造成行車線塞車，故認為若在國瑞路出昌榮路增加多一線行駛線道的作用不大。署方表示，現正積極進行其他研究以解決問題，有結果時會再向區議會交代。