少數族裔學童學習中文難　平機會促政府提供另一套整全中文課程

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-05 16:48

過去10年，本港少數族裔人口上了70%，撇除39萬多名外籍家庭傭工後，現時約有26.3萬人，佔全港人口約3.8%。平機會主席朱敏健今日（5日）表示，本港一直確保兒童享有接受教育的權利，但少數族裔兒童面對着學中文的困難，影響他們升學或求職，建議優先處理堵塞現有學習系統上的漏洞，為非華語學生提供一個以中文作為第二語言的整全中文課程，並需強化師資培訓的需要，採取措施讓所有學校均有接受過第二語言教學培訓的教師。

平機會的報告中建議優先處理堵塞現有學習系統上的漏洞，為非華語學生提供一個以中文作為第二語言的整全中文課程。（資料圖片/黃舒慧攝）

平機會主席朱敏健指，本港少數族裔兒童一直面對學習中文的困難，「需要的共不只是勉強應付日常生活的簡單會話水平，而是要達到更高的中文讀寫程度，讓他們順利渡過求學、進修和求職的階段」。他認為日前的審計報告中提及為非華語學生提供的教育支援措施，與平機會於2019年公佈的《人人學得好》報告一致，指出各方必須承認，教授非華語生以第二或第三語言學習中文，與以母語教授中文，是兩套截然不同的教學方法，當中牽涉不同的技能和工具，所需時間亦不盡相同。

本港少數族裔兒童一直面對學習中文的困難。（資料圖片）

故平機會的報告中建議優先處理堵塞現有學習系統上的漏洞，為非華語學生提供一個以中文作為第二語言的整全中文課程，並需強化師資培訓的需要，採取措施讓所有學校均有接受過第二語言教學培訓的教師。朱敏健指，審計報告及平機會報告均關注教師能力的提升，平機會建議政府應參考現時向有特殊教育需要學生的教師提供的培訓支援及要求，營造誘因鼓勵教師報讀教授非華語學生的在職專業培訓，以及推動學校推薦教師參加該等課程。

朱敏健表示，由於非華語學生入讀主流學校的數目一直上升，而少數族裔的勞動人口亦持續增長，中文學習是讓他們與主流社群公平競爭的先決條件。（資料圖片）

措施規劃與落實執行有落差

朱敏健表示，由於非華語學生入讀主流學校的數目一直上升，而少數族裔的勞動人口亦持續增長，中文學習是讓他們與主流社群公平競爭的先決條件。雖然審計報告指政府自2015/16起，5年間共投放超過4.5億用於支援非華語學生教育上，但政府在措施規劃與落實執行間有一定落差，朱敏健認為有必要收窄，甚至消除這個落差，故有逼切需要仔細檢討現行措施，必要時重整資源，若發現措施成效不彰，應重新作出規劃。朱敏健提到，透過他與少數族裔社群的恆常接觸，不斷聽到非華語生家長希望子女學好中文，可想而知，教育支援政策需得到適當的調整。