為母則剛｜失婚照顧幼子病母　母親節如打逆境波：要主動走出困局

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-05-08 19:12

當人生苦楚逐層疊加，母親像大海與山，將壓力海納百川，成為至親身後的大靠山。六十多歲的莊媽媽，先後經歷失婚、照顧幼子、行業轉型、年邁母親患上認知障礙的人生低谷，她選擇主動帶領親人走出困局，三代人加入生態義工行列，成功將兒子由興趣轉變成大學本科，她則由採購員轉型院舍照顧員，學懂如何利用工作知識紓緩母親病情，十多年來的母親節一路逆境走過，今日(8日)獲邀在鄰舍輔導會活動分享感受。

鄰舍輔導會獲公司接受機構贊助，向殘疾、基層及長者派發三千個愛心福袋，冀在母親節及父親節送暖。(受訪者提供)

鄰舍輔導會獲公司贊助45萬元，今日(8日)宣佈舉辦「親親雙親」慈善活動，向3000名機構服務使用者，包括低收入家庭、殘疾人士、長者派發三千個愛心福袋，向他們送贈油、白米、飲品、口罩、餅乾等生活必需品，期望在疫下母親節及即將來臨的父親節送暖，活動舉行期間，主辦單位邀請長者出席，年紀最老包括102歲的婆婆，以及60多歲的莊女士與83歲患上認知障礙症的母親到場分享感受。

母親節克服重重難關

對於莊女士來說，每年的母親節就是要在人生中不斷克服一重又一重的困難。原本任職採購員的她，十多年前就在兒子就讀小二的時候與丈夫離異，前一年又剛好遇上父親離世，一屋人面對「阿仔無老豆，阿媽無丈夫」的鬱結，決定主動外出求助，當時她發現居住的天水圍區缺乏合適一家人共同使用服務的中心，即使登記成為家庭綜合服務中心的使用者，「個中心照顧到阿媽，阿仔去到對住又覺得好悶。」她其後發現兒子對生態產生濃厚興趣，其時香港濕地公園正招募義工，於是帶着母親及兒子由屋內走向大自然，每逢周末一有時間便抽空報名參加生態遊，又報名成為綠色力量的義工，一家三代人考察米埔觀鳥，鳳園看蝴蝶。

大自然敞開人的心胸，同時打開兒子思安的眼界，雖然成長在一個缺乏父親的童年，但她一直鼓勵兒子向着興趣發展，就讀英皇名校的他原本可選更「有錢途」的職業，但莊女士勸他「做人開開心心便好」，最終兒子就讀較為冷門的香港大學生態學及生物多樣性學系，畢業後正找尋與生態保育有關的工作，向着理想逐步出發。

職業轉型賦予照顧技能

然而，人生磨難是解決一個問題，又為你帶來另一道難題，2011年開始，莊女士發現媽媽善忘及認知出毛病，「佢試過朝早七時去朋友屋企，原本中午返到，但直至晚上七點先返嚟，佢話天黑黑認唔到路。」直至2014年終證實患上認知障礙症，同一時間莊女士因行業轉型，她由採購員轉任殘疾院舍護理員，曾在治療部照顧嚴重殘疾人士，見證病人身體狀況日漸轉差，「佢哋吞嚥能力下降，由食正餐、軟餐、糊餐，最終要插喉輸送營養，去到呢個狀況已經無法逆轉，我就知道要畀患病的媽媽保持活動能力。」

她決定全職轉為兼職護理員，全力照顧媽媽，定期帶她參加護老中心服務，由專業人員提供物理及認知訓練，她亦會定期帶着媽媽外出，保持對社會的觸覺，即使現在媽媽已年屆八十三歲，病情未有完全蠶食她的認知能力，可自如活動及與人溝通，笑言「社工都話佢好乖好聽話，行為上唔會好失控。」

身處母親節當下，同時作為一名母親及一名女兒，莊女士相信平安健康便是最大的福氣。「媽媽成日外出返屋企唔記得洗手，畀佢激到我紮紮跳話佢，我個仔見到又忍唔住話我第時喺咁，係咪要咁樣話我?」一家人互相護短，成為最簡單而平實的溫暖。