撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-13 18:14

每年五月踏入初夏，木棉樹上白色棉絮隨風飄蕩，在巿區中仿如是一場雪景，有人在元朗、大埔、荔景、上水等區拍攝到大量棉絮在半空飛舞及落地積雪的場面，放上facbook群組互相鑑賞品評，有區議員稱以往偶爾有街坊投訴吸入棉絮造成鼻敏感或身體不適，今年似乎消聲匿跡，直言「疫情長戴口罩都有啲用處」。

葵青區議員張鈞翹分享棉絮在荔景九華徑對開隨風飄蕩的場景。(張鈞翹提供)

康文署不再栽種木棉新樹

木棉樹是本港常見樹種，康文署以往曾種植於巿區公園或屋邨路邊，但其後因有區議員投訴棉絮會影響市民呼吸系統和環境衞生，康文署最近十年內已沒有在巿區栽種新的木棉樹，不過舊有木棉樹在不同地區落地生根十數年，每逢三、四月開花結果，五月果實裂開，裏面的白色棉絮破殼而出，帶着黑色種子的棉團隨風飄遊於鬧巿每個角落。

有大埔街坊以「大埔雪景」為題，拍攝到大量棉絮沿南運路近王肇枝中學對開行人路連單車徑飄落，將草地積成一遍白茫茫的絮景，其他街坊亦有分享飄絮照片，留言稱「 又見雪飄過。」但亦有巿民自嘲「我個張(影到)有啲似發霉。」另外，有巿民分享元朗阜財街棉絮飄飛的夜景，笑指「我諗起我屋企隻貓都係咁(一年)365天甩毛」。

區議員：街坊長戴口罩少咗投訴

美孚九華徑及荔欣苑一帶山坡，亦有種植木棉樹，葵青區議員張鈞翹在facebook分享一張初夏棉絮紛飛，木棉飛如落雪般的場景，他指花季剛剛開始，棉絮飛落民居是自然現象，尤其是最近數天吹強風，棉絮到處飛舞的情況比較明顯，相信要待稍後下雨，情況才會有所收歛。他明白部分患鼻敏感的街坊可能對棉絮亂飛頗有微言，但相信只要食環署在適當時間勤加清理，不會構成嚴重衞生問題，又指疫情影響下外出長戴口罩，亦令街坊減少投訴棉絮問題。

有網民分享元朗晚上空中飄絮的場面。(Hazel Cheung fb圖片)

大埔區議會副主席劉勇威表示，廣福眼鏡橋附近種植較多木棉樹，每年行人路或單車徑對開草地均會出現積絮的場面，偶爾有街坊踩單車經過表達意見，指不慎吸入後會感到不適，但他認為棉絮飄落是自然現象，不同意早年有區議員向康文署提出斬樹保人的要求，「人同樹都係社區共生，好似大埔露鳥林一樣，有街坊投訴被鳥糞滴到頭，唔可能提出斬樹趕鳥，本末倒置地一刀切斬樹。」

另外，附近路面種植多達四十多棵木棉樹的上水馬會道翠麗花園，曾因落花及棉絮問題，早年由康文署於花季期間派人將果實摘去，以減少棉絮的出現，被外界批評形同將木棉「絕育」，當區區議員蔣旻正稱康文署近年改以保育名義，未見再有摘花，改由食環署工人密密掃走棉絮，相信今年亦會源用往年做法，幫忙清理跌落地上或屋苑停車場的落花及棉絮為主要目標。