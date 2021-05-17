東涌外賣車手上月輾石塊自炒重創　疑重型車車斗跌出肇禍

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-17 23:45

東涌上月發生嚴重交通意外，一名外賣車手駕駛電單車沿東涌迎禧路行駛期間，意外輾過路中石塊，自炒翻側，身上多處骨折及擦傷，手術後至今仍未康復，而意外中石塊懷疑由重型車斗上跌出，離島區議會今日討論事件，有議員指隨着東涌多個大型地盤展開，重型車未來十年將會頻繁出入區內，要求政府各部門加強監察。

事發上月12日下午3時許，34歲任職薄餅連鎖店外賣車手的Sam，當日駕駛一輛電單車上班，途至東涌迎禧路往向東涌發展碼頭方向快線時，見到路上有石塊，立即扭軚閃避，詎料前面再有另一塊體積大於成人手掌的石塊，前轆輾過後彈起自炒，當場人仰車翻，連人帶車躺在慢線位置，幸鄰線深色客貨車及時收油，並由另一名外賣鐵騎士停車扶起送院。

施手術鑽孔取碎骨

事主事後頭及手腳多處受傷，經送院後證實臉鼻骨折，經施手術從眼窩附近及臉上鑽孔取出碎骨，雖然手腳傷口逐步復元，能夠慢慢走路，但眼睛視物仍有重影，臉部神經尚未恢復，右邊口腔牙齒無知覺，只能靠左邊口腔進食軟質食物，並經磁力共振證實右腳腕有裂傷，未來仍要持續接受物理治療，正在放工傷假休養。

其女友鄭小姐表示，東涌迎禧路馬路經常有泥頭車出入，伴隨有碎石及灰塵從斗上跌至路邊，今次亦不排除肇事石塊來自重型車，一直要求警方徹查事件，還男友公道，而男友本身是一名潛水教練及健身教練，醫生已預言部分傷口只能復元七至八成，或影響日後活動能力，他又是家中長子，目前依靠積蓄過活，只能見步行步。

議員：重型車駕駛途中跌碎石無王管

一直跟進該宗意外的離島區議員徐生雄，今日(17日)亦有在離島區議會交通及運輸委員會中討論，指當日意外發生後，他認為事件與周邊地盤的工程車在駕駛期間車斗跌出沙石有關，環保署及土木工程署曾承諾會定期及突擊巡查，但至今毫無進展，質疑有關部門沒有積極跟進，以致重型車在馬路行駛「無王管」，要求交待進度。

環境保護署回應根據《道路交通（交通管制）規例》，司機須確保負載物適當地固定在車上，而負載物重量和其擺放方法，均不可對任何人士造成危險。交通執法部門會採取行動，以確保道路安全。除此以外，《空氣污染管制(建造工程塵埃)規例》亦規定離開建造工地的車輛須以隔塵布完全覆蓋易生塵埃的物料，以確保車輛在工地外行駛時，不會塵埃飛揚而污染環境，但上述規例並不適用於處理交通安全情況，環保署一直對東涌地盤進行定期及突擊巡查，確保工程車輛符合各項污染管制法例的要求，今年未發現違規個案。

房屋署稱十分重視東涌新填海區公營房屋發展項目工程對鄰近居民及環境的影響，已在合約上要求承建商嚴格執行對車輛進出地盤的管理及監察，以免工程車輛將泥塵砂礫帶到公路上，鑑於徐議員對迎禧路路面有石塊之關注，房屋署已與東涌 99 區及東涌 100 區的地基工程承建商商討，相信承建商已嚴格執行安全及環保措施，並且符合相關法例要求，以確保路面整潔及保障公眾安全，強調會繼續密切監察相關的工程，倘發現有不妥善之處，會馬上敦促承建商作出改善。

東涌近年大興土木，重型車頻繁出入區地盤。(資料圖片)

東涌近年頻頻動工

土木工程拓展署回覆區內正進行東涌東填海工程，為避免沙石及泥塵帶出地盤，遺留在路面，承建商於地盤出口處，設有車輛清洗設施以清洗車輪及車身，並要求所有泥頭車司機需待車輛清洗完畢及蓋好運泥斗方可駛離地盤。

署方又指留意到意外發生地段位於迎禧路西行行車路，然而涉及填海工程的重型車主要是運送填海物料到地盤填海區，所以大部分泥頭車使用西行線時已卸下填料，空斗離開地盤。署方已提醒承建商及駐地盤工程人員加強監察泥頭車離開地盤的情況，要求承建商檢討地盤出口處現有監察安排，並建議承建商在該處加裝閉路電視，以進一步完善整個監察安排。

另外，由於填海區附近還有其他工程項目進行中，例如房屋署在第99 區和第 100 區的建屋工程，署方會跟相關部門加強聯繫和協調，以期將發生同類事件的風險減至最低。