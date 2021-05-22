貝澳灣仔南營地疫下封場　愉景灣疑有人長期霸地建營

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-22 18:01

新冠肺炎疫情持續多時，港人無法外遊，露營成為了新興假日活動，惟政府露營場地關閉多時，有市民轉戰其他隱世場地。有離島區議員指，愉景灣的三白灣沙灘近期有人長時間霸佔土地露營和生活，並製造大量垃圾、污染環境，她將就事件在本月24日舉行的區議會會議上作出提問，要求政府部門跟進。

疑有人因貝澳灣仔南營地封閉轉場

疫情發生前，一些知名露營地點如灣仔南、貝澳等都被指有人長期搭起帳篷，以營貼營方式佔用營地，然而政府因應疫情，關閉露營設施多時，這些人有否轉移陣地？近日離島區議員容詠嫦在區議會文件中指出，位於愉景灣以北、屬政府用地的三白灣自疫情爆發以來，有一群人長期霸佔土地露營，除了營與營之間環境甚為擠迫，他們亦製造大量廢物，當區內環保人士到場進行義務清潔後，該處不久後又會再求設起密密麻麻的帳篷作居住用途。容詠嫦又表示，現時三白灣沙灘上沒有任何公用設施，只設置了一部 CCTV監察海面及沙灘廢物堆積情況。

文件中指，容將就以上事件在下一次離島區議會轄下的旅遊漁農、環境衞生及氣候變化委員會會議中，向地政處、食環署和康文署作出多個提問，包括在該處露營及羣居是否屬非法活動、相關部門會否因應群體健康問題採取取締行動和如何執法等。

離島區議員容詠嫦指出，位於愉景灣以北、屬政府用地的三白灣自疫情爆發以來，有一群人長期霸佔土地露營。（容詠嫦Facebook圖片）

地政處：今年四月巡查未發現相關營地

離島地政處發言人在書面回覆中表示，處方會根據《土地(雜項條文)條例》(第28 章)(下稱「該條例」 )對不合法佔用政府土地的情況採取執管行動。如發現任何人士非法佔用政府土地，會考慮根據該條例就所涉不合法佔用政府土地的情況張貼法定通知，飭令佔用人士在指定期限前停止佔用有關的政府土地。如佔用人移動所涉物件，則該佔用人已被視為停止佔用原來的政府土地，處方必須就相關物件被佔用的另一處政府土地重新採取執管行動，包括給予通知飭令佔用人停止佔用政府土地。該條例並非用以針對一些隨時可移動的物件。

鑑於露營活動的性質，地政處一般不會根據該條例向只在政府土地短暫逗留的露營人士採取土地管制行動。發言人指，地政處職員於今年四月中到現場視察，未有發現有人於該地點進行露營活動，現時已在現場豎立政府土地告示牌，提醒公眾人士不可佔用政府土地，強調會繼續留意現場情況。

食環署回應，三白灣泳灘作露營用途及涉嫌違反《預防及控制疾病規例》下的附屬法例，宜由相關部門作出跟進。該署主要負責非憲報公布泳灘的垃圾清理工作，當中包括愉景灣三白灣泳灘 。署方會繼續留意上述泳灘的潔淨情況，會視乎實際需要調整清理次數。