造價6.7億元鯉景道圖書館　採RFID無人化技術：行出去就借咗本書

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-01 18:46

造價高達6.7億元的西灣河鯉景道圖書館及安老院舍綜合大樓，現時正在動工中，最快2024年啟用後將成為港島最新最大的分區圖書館，康文署代表今日（1日）於東區區議會講述內部設計，指該館全面應用無線射頻識別技術，目標是爭取未來無人化操作，「拎住本書行出去就借咗本書」，亦會增設親子及休閒閱讀區、育嬰間等優化設施，便利巿民使用。

東區區議會設施管理及文康事務委員會今日討論鯉景道綜合大樓圖書館議題，區議員裴自立指居民十多年來等出現新的圖書館面世，替補同區圖書館的老舊設施不足，鑑於鯉景道綜合大樓工程正在進行中，他關注該館的設備及服務內容規劃，包括有多少藏書，會否包含創新元素，並會否參考近年備受好評的屏山天水圍公共圖書館及油麻地公共圖書館作例子。

新館設休閒及親子閱讀區

東區圖書館代表表示，興建中的鯉景灣綜合大樓去年底起開始動工，當中圖書館部分共四層，面積約3,000平方米，2024年啟用後，將會是港島最大的分區圖書館，屆時設有多個不同功能性空間，包括親子閱讀區，附有沙發及地氈的休閒閱讀區、設有200個座位的自修室等，同時會引入育嬰間及飲水機予巿民使用，而藏書將多達14萬項，包括成人與兒童類中英文藏書、視聽資料及電子資源，以配合東區街坊不同的需求。現時港島東體育館休憩處設置自助圖書站，提供24小時借還書服務，當新分區圖書館落成後，圖書站會搬遷至其他合適地點。

他又指示，該館將會是一所全面應用無線射頻識別技術（RFID）的智慧型圖書館，新設自助智能還書機及領取預約資料的自助服務櫃位，有關櫃位將設於圖書館門外，可全天候24小時使用。

區議員麥德正表示，現時十大熱門圖書名單中，旅遊及考試天書佔據前列位置，之後才到金庸等經典小說，期望新圖書館落成後，能重新帶起全民閱讀的風氣；另一名區議員古桂耀則關注到藏書必須多元化，「唔好側埋一邊」。

東區圖書館代表回應，該館會有新穎及人性化構思，例如自修室會鄰近報刊閱讀室，讓暑假自修室空置時，長者可借用自修室讀報，解決閱讀室長期爆滿的問題。而全館使用無線射頻識別技術，目標是爭取全港圖書館廣泛使用無線射頻識別技術後，取替以往的人肉借書及還書安排，務求做到「拎住本書行出去就借咗本書」。

全幢大樓造價6.7億元 圖書館與安老院舍各設出入口

民政事務局向立法會提交的最新文件透露，擬於西灣河鯉景道興建分區圖書館及安老院舍綜合大樓，預算工程費為6億7,360萬元，若獲財委會批准撥款，最快可於本年底開始工程，並於2022年底或之前竣工。屆時可提供全面的圖書館服務和設施，亦會有200個安老院舍宿位。

根據資料，民政事務局成功2019年向立法會財委會申請撥款6億7,360萬元，於毗鄰東區法院大樓和西灣河健康中心的前身露天停車場用地，興建鯉景道綜合大樓，全幢大廈佔地約2,700平方米，可建六層，當中開設新的分區圖書館及提供200個宿位的安老院舍。

同時為方便出入，分區圖書館提供兩個分別接連太康街及鯉景道的出入口，地下亦會設置還書箱，方便讀者。而綜合大樓在太安街備有獨立出入口，以通往安老院舍。