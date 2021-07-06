疫下強制措施基層勞工受害　工時不足喪職津資格　社協促改革計劃

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-06 16:40

香港社區組織協會表示，本港前後經歷至少四波疫情，停工停業情況對基層市民影響極大。根據該會的調查報告，過去一年多在政府多項強制措施下，不少基層市民面對開工不足、放無薪假，甚至失業問題，生活徘徊在綜援水平邊緣。今日（6日）社協聯同一眾基層勞工前往立法會申訴部會見議員，要求敦促政府盡快大力改革職津，以及協助及補償受影響僱員、設立失業不開工不足基金，改善借貸條件等，支援基層勞工。

社協與聯同一眾基層勞工前往立法會申訴部會見議員姚思榮、潘少平、 陸頌雄、 鄭泳舜、陳振英，要求敦促政府盡快大力改革職津，協助及補償受影響僱員。（社協提供圖片）

一半受訪者指僱主無出糧

社協指，雖然現時本港失業率已回落至6.4%，但仍較疫情前多一倍，有近40萬勞工失業及開工不足。在手停口停情況下，受影響市民只能節衣縮食，甚至借錢度日。根據2021年5月發佈的「疫情下基層勞工就業及政府支援情況調查報告」，近半受訪者表示有住戶成員因政府強制措施而無法正常工作，近四成人表示人工因而下降，接近九成曾被要求放無薪假或開工不足、接近一半更未有出糧，近八成人放無薪假或開工不足情況持續一個月以上，持續三個月或以上的更有四成。

受第四波疫情影響下，勞工的工時亦大減，由2020年12月只有42%受訪者表示工時不足144小時，上升至2021年2月的51.4%，不少人因而喪失申請在職家庭津貼資格，表示「愈窮愈無資助」。雖然政府表示今年6月起放寬工時限制，將最低的144小時放寬至72小時，但不設追溯期，但社協認為在最嚴重打擊工時的時間，政府卻未能提供支援，無視勞工開工不足問題，令不少基層住戶未能受惠津貼。

社協與聯同一眾基層勞工前往立法會申訴部會見議員姚思榮、潘少平、 陸頌雄、 鄭泳舜、陳振英，要求敦促政府盡快大力改革職津，協助及補償受影響僱員。（社協提供圖片）

八成受訪者稱不敢申請政府貸款計劃

調查報告亦指，有八成或以上的受訪者不敢申請政府的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，當中73.5%表示因擔心無能力還款、33.5%指不想貸款，亦有24.5%指自己並非永久居民，不符合借貸資格，有超過兩成受訪者表示在早前已曾經借錢度日，足見該貸款計劃無法緩解基層市民過去一年失業的苦況。

社協認為，政府對受疫情措施影響工作的勞工毫無補償，亦不肯設立失業援助金，形容原有的職津措施亦只是小小的臨時放寬，對受影響的勞工幫助不大，以借貸解決失業問題，亦令基層勞工生活苦不堪言。故社協促請政府透過抗疫基金，直接向員工提供津貼援助；亦應由政府推動工作轉型，提供可配合行業需求的培訓課程。

此外，社協亦促請當局增加就業職位，例如針對性在各行業增設實習及臨時職位、鼓勵新興行業發展、促進社區墟市營運、發展夜經濟等。組織亦希望政府增設網上途徑申請津貼，以及放寬職津工時限制，讓勞工可追溯至第四波疫情，令更多人受惠。由於政府的借貸計劃未能急市民所需，社協亦促請政府重新考慮設立失業及就業不足援助金。