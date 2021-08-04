創新產品｜葵青區學生創智能晾衫架　避免收衫失重心生意外

遮陰輪椅、智能晾衫架‧‧‧‧‧‧這些都是由一班中學生設計出來的創新產品。香港沃土發展社聯同迦密愛禮信中學、棉紡會中學推動創意思維工作坊，引導同學動手製作，務求裝備同學現今世代必備的STEM知識之餘，鼓勵他們以「創新」改變社區。



學生擔任STEM 義工，義務教授區内小學生製作液壓機械臂。（香港沃土發展社提供圖片）

是次活動由滙豐香港社區夥伴計劃贊助，為「敢想．未來」青年領袖訓練計劃的一部分，於去年10月初開展。計劃除了讓中學生以設計思維的方式探索社區的議題，亦鼓勵學生肩負起青年領袖的角色，傳播所學。兩所中學的學生均親自組織及策劃了一場STEM工作坊，義務教授區内小學生製作液壓機械臂，同時以科學問答大賽誘發小學生的學習興趣。

其中來自棉紡會中學的張天睿同學，憶述自己在活動中戴上負重裝置裝扮長者的經歷，慨歎原來長者日常出入有着許多不便，因而靈機一觸，在輪椅上裝上遮蓬，為他們遮風擋雨。

至於迦密愛禮信中學團隊，考慮到婦女日常忙於處理家務及照顧小孩，未必能趕及於陰天時收起晾衫架上的衣服，於是便利用編程、雨水感應器等科技設計出智能晾衫架。設計同時考慮到婦女的安全，避免她們收衣時因失去重心而發生意外。

迦密愛禮信中學的張老師表示：「一來學生們在活動過程中都想用STEM去幫一些有需要人士解決問題，二來同時增進自己STEM的技術。這令整個計劃整全地從人的需要出發，以至學生能同時滿足幫助別人與學習STEM知識的動機。」

計劃除了讓中學生以設計思維的方式探索社區的議題，亦鼓勵學生肩負起青年領袖的角色，傳播所學。兩所中學的學生均親自組織及策劃了一場STEM工作坊，義務教授區内小學生製作液壓機械臂，同時以科學問答大賽誘發小學生的學習興趣。