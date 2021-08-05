香港舊區近年逐步出現重建項目，一些具歷史價值的建築物的保育問題引起關注。有發展商趁重建項目開展前，把以往在重建歷史建築時所收集到的舊物，融合本地藝術作品，再免費開放予公眾參觀，希望帶出融舊立新的概念。



「舊香港 •融舊－藝術概念館」（下述概念館）在8月13日至8月25日於即將進行重建太子基隆街的一個廣州式騎樓建築進行。館內陳列品的均是五十至九十年代的舊物，由樂風集團在過往重建舊樓時收集及留下具價值能象徵「舊香港」的物件；而藝術作品則是由本地藝術家創作，與舊物一同在館內開放觀賞。

甫入概念館，如同坐上時光機回到從前的香港，概念館內的陳列品以家居用品和展示出舊香港面貌的物件組成，在舊時香港必然會見到的木櫳、舊式電風扇、通花鐵閘、懷舊信箱、縫紉機及舊招牌等在館中也有展示。

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露台放雀籠 門前放楛重現「唞涼」文化

館內其中一個位置，還原了昔日舊建築物中的露台，以舊建築中拆卸的金屬圍欄，重現現時鮮有的舊弧形露台設計。露台放有不少鳥籠，模仿昔日港人在露台被雀鳥包圍的寫意生活。此外，昔日在家門前的「唞涼」文化，即市民喜歡打開大門，坐在門前乘涼的情景，亦在概念館中展出。

一些在昔日家中常見的家電亦有被展示，如俗稱「大牛龜」的顯像管電視機。原來「大牛龜」是利用真空管技術和背後的電子槍，透過高速掃瞄來展示影像，所以它的體積比現在的電視大得多。而我們現時使用電腦鍵盤的英文字母排列「QWERTY」，則是源於打字機。使用打字機時，需要按下鍵盤打出字粒，字粒壓在墨條，再透過墨條把字打印在白紙上，換行亦要手動進行。這些舊物均可讓市民買走收藏，並會將所有收益捐到本地慈善團體間築社。

重現「李漢港楷」字體

除了具歷史價值的舊物外，概念館的第二個亮點便是本地藝術家的文字作品。昔日曾廣泛出現在香港街頭巷尾、由書法家李漢書寫的字體亦有被展出。李漢在退休前把大量的手稿轉予李威，而李威的兒子李健明把手稿數碼化，轉化成電腦字體傳承下去。他同時把字體名命為「李漢港楷」，取於「你看港街」的諧音。

另一名藝術家是樂風集團建築師、筆名「築墨青」的吳雨桐。吳雨桐熱愛書法，亦喜愛昔日手寫的舊招牌，現時有騎樓設計的建築越來越少見，今次她便獲得機會在建築外廊的麻柱親自提字。吳雨桐感到十分新鮮，「因為我從來都冇試過喺街頭寫書法」。

她形容是次在麻柱的作品，是參考「九龍皇帝」曾灶財的街頭書法，融入室內設計同時，亦加入一些舊手寫招牌特色，希望能同時留下舊文化和舊工藝。麻柱的文字內容，則是以第一身介紹身於此處的舊樓，以及描述當時社會的環境和問題。

樂風集團創辦人及主席周佩賢指，以往重建舊建築物時，他們除了拍下大量照片留下建築原有樣貌外，亦會把一些具歷史的物件保存。今次展覽把這些舊物陳列出來，讓市民回味昔日的香港。她希望市民能透過參觀概念館，明白新舊亦可無縫接合，以及重建發展與保育未必完全對立，舊物經演化和再造，在加入創意後，絕對可以融入現今社會。

「舊香港 •融舊－藝術概念館」活動詳情：

日期：8月13至8月27日

時間：星期一至五下午1時至晚上9時、星期六日及公眾假期中午12時至晚上9時

地點：太子基隆街1至7號地下

