食環公廁設計大革新　奪冠方案同呢類無脊椎生物有關?

公廁不再只有臭與不臭的選擇。食環署及建築署日前合辦「廁世代PT 2.0．公廁設計比賽」，並於今日舉行頒獎禮，比賽合共收到逾百份計劃書，結果專業組由團隊透過「管水母」爲靈感，以簡潔的預制模組能靈活組合適用不同地形環境，同時創造煥然一新的公廁形象而奪冠。



逾百份設計方案選出優秀作品

「廁世代PT 2.0．公廁設計比賽」頒獎禮今日於九龍灣建造業零碳天地舉行，賽事分為公開組及專業組，分別收到五十份及六十一份參賽計劃書，參賽者須以模組化設計概念，爲三所不同規模及處於不同環境的公廁提交設計方案，當中專業組設有兩輪比賽，評審委員經初步選出入圍隊伍，再要求他們提交詳細設計方案後決定名次。

其中獲得專業組第一名的作品的團隊以管水母爲靈感，設計出簡潔的預制模組，能靈活組合以適用於不同地形環境，外形呈流線弧型及鏡面光滑外觀，創造煥然一新的公廁形象。亞軍及季軍團隊分別以圍棋棋盤及園林佈局作設計主調，表現出有別以往刻板的公廁形象。

食物及衞生局常任秘書長在頒獎禮致辭時表示參賽者於比賽中盡展才華，作品設計以人為本而且創意十足，既能應用嶄新的建築法，又能融合智能科技，為美觀、成本效益及容易建造等的因素，找到最好的平衡。她續指，透過是次比賽有助推廣善用公廁、愛護公共設施的文化。

食環署及建築署高層出席頒獎禮

同場並有食物及衞生局常任秘書長（食物）劉利群、食環署署長楊碧筠、建築署署長何永賢擔任主禮嘉賓，有份頒發獎項予得獎者。

所有參賽作品將於下月1至10日在中環愛丁堡廣場三號展城館三樓多功能廳展出。市民亦可瀏覽比賽網站（www.pt2designcompetition.com）欣賞參賽作品。

食環署和建築署在比賽同期亦推展一個名為「請廁教：香港公廁再發現」的設計思維項目，舉辦一系列工作坊以了解公廁持份者，包括不同年齡層和傷健使用者、設計業界人士、學者和建築師、管理及維修員工等需要和關注，從而制訂改善公廁服務的方案。