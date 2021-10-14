復仇者聯盟、星球大戰、導盲犬，這些電影角色和動物為何聚首一堂？原來他們正在呼籲市民恆常捐血。有熱心人在今天（14日）發起「騎士捐血日」，號召了23個鐵騎車隊、共80個不同團體和市民一起捐血，希望能喚起更多人的關注。



復仇者聯盟、星球大戰等Cosplay隊伍今日（14日）聚首一堂，呼籲市民捐血。（呂諾君攝）

活動發起人Carrie Cheng指，因過往在捐血活動中認識到不同電單車會的會長，又從cosplay車隊「走音超人」中見到動漫角色的影響力，知道香港的電單車界一向團結又熱衷做善事，她於是決定集合慈善界和電單車界、以及三個cosplay隊伍一同參與捐血，「過往嘅捐血活動雖然好多，但我哋希望可以進一步提高關注度。」

活動由慈善團體「香港關懷力量」舉辦，會長呂之德指，捐血救人一向重要，惟他亦留意到近年捐血的人數不斷減少，因此希望多作宣傳。他指，未來將有更大型的捐血活動，惟因參加者多為車隊和車會，不論是車位和人數訪面，場地都是一大問題。他表示，慶幸現時已有23個電單車隊及共80多個商會、團體參與活動，目標希望參與人數會達1,000人，並呼籲大眾要恆常捐血，幫助有需要的生命。

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熱血拯救地球捐血日

日期：10月14日(星期四)

地點：紅十字會總部1樓活動室



慈善機構 & 熱血團體捐血日

日期：12月5日(星期日)

地點：紅十字會總部1樓活動室



全港騎士捐血日

日期：12月26日(星期日)

地點：各區捐血站(詳情待定)

