盲人管弦樂團獲演藝學院及港樂支持　派精英樂師教授視障人士樂器

香港盲人管弦樂團於社運及疫情期間一度面對財政困難及退團潮，最近獲得香港管弦樂團、香港演藝學院音樂學院等全力支持，派出「管弦樂精英培訓計劃」樂師，教授視障人士樂器。盲人管弦樂團音樂總監杜永政形容，雖然這次並非資金上的捐贈，但對盲人管弦樂團來說，他們的支持令更多樂師加入培訓視障人士學習樂器，某程度上比捐款更重要。



香港盲人管弦樂團最近獲得香港管弦樂團、香港演藝學院音樂學院等全力支持，派出「管弦樂精英培訓計劃」樂師，教授視障人士樂器。（香港盲人管弦樂團提供圖片）

香港盲人管弦樂團（Hong Kong Blind Orchestra, HKBO）是災後心理輔導協會在2016年起舉辦的長遠性慈善項目，初期於心光盲人學校內成立，2018年遷往馬鞍山青年會書院，成為培訓基地至今，是本港唯一有系統地為視障人士提供全面的樂器捐贈、樂器及樂團訓練、皇家音樂學院考試及職業配對服務的樂團，讓視障人士可免費考取皇家音樂學院等國際認可資格，更會推薦他們升讀各大專院校，提供職業配對服務，為視障人士擺脫「盲人只能做按摩師」的定律，讓他們的天賦才能得以發揮。香港盲人管弦樂團每月透過盲人輔導會、失明人互聯會及失明人協進會等10多間視障人士機會及各媒體作招募，至今已培訓超過80人，年齡由6歲至60歲不等，其中有一位視障樂師正向香港盲人管弦樂團申請職業配對，樂團亦成功為她找到工作機會。

盲人管弦樂團音樂總監杜永政（右）形容，雖然這次並非資金上的捐贈，但對盲人管弦樂團來說，他們的支持令更多樂師加入培訓視障人士學習樂器，某程度上比捐款更重要。（香港盲人管弦樂團提供圖片）

受社運及疫情影響，香港盲人管弦樂團一度面對財政困難及退團潮，至今年初，樂團接到不同機構及藝人致電，表示希望伸出援手，其中「管弦樂精英訓練計劃」（TOA）向盲人管弦樂團提出合作構思，由精英管弦樂師負責教導視障人士，於2021/22學年進行為期8個月的培訓，課程後導師可自行決定是否繼續任教。參與計劃的成員均為香港演藝學院音樂學院傑出的畢業生，除了演奏能力出眾，亦有豐富的教學經驗，部分樂師經過遴選，加入香港管弦樂團（下稱港樂），成為2021/22樂季的駐團學員。盲人管弦樂團音樂總監杜永政形容，他們的付出如同黑暗中的晨星，雖然這次並非資金上的捐贈，但對盲人管弦樂團來說，他們的支持令更多樂師加入培訓視障人士學習樂器，某程度上比捐款更重要。

導師需先接受9小時培訓課程

杜永政指，導師未必有教授視障人士樂器的經驗，因此所有負責教授的導師，必須接受9小時的培訓課程，由曾接受盲人管弦樂教學法訓練的他親自教授，課程中導師將被蒙着雙眼扮演視障人士，感受第一身視覺效果，從而讓導師預先了解及感受視障人士學習時所面對的困難。

災後心理輔導協會今年初向社會福利署申請「攜手扶弱基金」，可正式執行香港盲人管弦樂團訓練及演出計劃「黑暗中的驕傲」，災後心理輔導協會與一眾視障學員均希望，18個月後可學到等同英國皇家音樂學院3至5級的水平，同時在中環街市、PMQ及國際金融中心等地方演出，視障學員更夢想能與香港管弦樂團、香港演藝學院管弦樂團或其他歌星同台演出。

杜永政坦言，目前盲人管弦樂團仍然需要支付每次近2,000元的練習開支，如要聘請穩定的樂師作導師，至少需支付每人每小時400元的費用，對於沒有收入的慈善項目來說，每年恆常開支估計達60多萬元，再加上慈善演出的開支每次約需12萬元，樂團仍是面對很多高山低谷，杜永政希望能有更多善長人翁及企業主動聯絡盲人管弦樂團，幫助視障人士建設更長遠的未來。

杜永政希望能有更多善長人翁及企業主動聯絡盲人管弦樂團，幫助視障人士建設更長遠的未來。（香港盲人管弦樂團提供圖片）

香港演藝學院音樂學院院長蔡敏德表示，管弦樂精英訓練計劃是由演藝學院音樂學院和港樂共同管理的項目，獲太古集團慈善信託基金的「信望未來」計劃贊助，旨在為演藝學院優秀的音樂畢業生提供專業培訓。該計劃重視的是學員如何回饋社會，特別是對於弱勢的一群，「我們深信，要成為一位真正的藝術家，須有樂於分享的胸襟、貢獻社會的志向，在接下來的樂季，該計劃的所有學員將透過一連串活動與眾同樂」。蔡敏德又指，演藝學院近年取錄了兩位視障音樂學生，令身為院長的他感到十分欣慰，指兩名學生在追尋夢想的過程中，展現出無比堅毅的精神，令人感動。

港樂行政總監何黎敏怡則表示，這次與香港盲人管弦樂團的合作，對於管弦樂精英訓練計劃的學員來說，可加深理解有特殊教育需要的人士，掌握教導視障人士的技巧，形容是非常寶貴及有意義的經驗。

目前管弦樂精英訓練計劃中，參與樂器培訓的學員共有10人，將會教授小提琴、大提琴、長笛、單簧管、薩克管、小號、長號及敲擊樂。