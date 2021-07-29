香港盲人管弦樂團疫下現退團潮　負責人：遭遇前所未有的困難

視障人士就業並不容易，很多時只能選擇以按摩為職業。在2017年成立的「香港盲人管弦樂團」，致力讓香港視障人士藉著其最強的天賦才能 – 聽覺與音樂，經過免費訓練後成為管弦樂手及音樂導師，讓他們可以音樂作為終身事業。不過，有指受社會事件和疫情影響，團內的視障成員和義教導師出現退團潮，至今已有約20名視障人士先後退出，據負責人形容，這項社會服務正在遭遇「前所未有的困難」。



在2017年成立的「香港盲人管弦樂團」，致力讓香港視障人士藉著其最強的天賦才能 – 聽覺與音樂，經過免費訓練後成為管弦樂手及音樂導師。（資料圖片／鄧穎韜攝）

「香港盲人管弦樂團」由註冊慈善組織「災後心理輔導協會」營運，其義務音樂總監杜永政曾自費遠赴韓國仁川盲人管弦樂團，了解如何可以有效地為視障人士教授樂器及指揮視障樂團。在該樂團及香港心光學校多位資深教職員指導之下，至今已培訓了超過80位視障人士成為不同樂器的樂手，據了解，現時樂器和樂團訓練會租用馬鞍山青年會書院，其租金及營運開支每年約港幣40萬元。

疫情肆虐 吹奏樂器難練習

樂團每個周日下午都會進行免費的樂器培訓及管弦樂團練習，在示威活動頻繁的期間，有部分視障人士因住在經常發生衝突的地區，曾經在回家時吸入大量催淚氣體。因此樂團為了團員安全，在那段時期暫停了訓練、綵排、表演及其他義工活動。而疫情肆虐的過去20個月內，所有需要除下口罩演奏之樂器，亦被逼暫停練習及綵排；加上大部分義教導師本身的樂器教學工作亦受到學校停學影響，部分人甚至要轉行「揸的士」，因此逼於無奈地要暫停義教的工作，令有些學員在長期沒有導師任教之下而申請退出樂團訓練計劃。

與所有大型管弦樂團一樣，有意參加者必須接受一個簡單的面試或電話面試，面試主要了解參加者手指、牙齒、嘴型、呼吸、身高及對學習樂器的心志等等，從而判斷可以學習哪一種樂器，此外，樂團的上課時間為逢星期日下午3時至6時，而晚上6時30分至8時30分為管弦樂團訓練，於馬鞍山青年會書院內進行，將提供義務領路員負責協助視障人士來回會場。樂團現正招收新學員及義教導師，包括小提琴、大提琴、低音大提琴、長笛、單簧管、小號、長號及敲擊樂，有興趣加入可致電21279890或Whatsapp 93292201查詢，樂團同時亦希望社會各界人士或企業捐款支持這對視障人士非常重要的計劃。