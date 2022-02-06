調查指九成基層就業受第五波疫情影響　單親媽僅開工8日不夠冚租

第五波疫情重創基層民生，貧上加貧。有關注基層組織發表疫情後的基層家庭經濟狀況調查，發現90%非領取綜援受訪者曾在疫情期間失業，近乎百分百的人士因疫情減少收入，93.3%受訪者出現經濟困難，有單親媽媽與子女居住劏房單位，靠她任職散工養活一家三口，惟疫情令她開工嚴重不足，收入最差的月份連房租也不夠交，要問親友借錢接濟，組織指新任特首選舉即將展開，期望新特首能大刀闊斧改革及設立短中長期房屋、教育、照顧弱勢等扶貧政策，急基層之所急。



百分之百受訪者稱曾開工不足

香港社區組織協會今年1月22日至2月4日以網上問卷形式成功訪問519名基層家庭，了解他們疫下的經濟狀況，調查結果於今日（6日）發布。受訪者中有52%居住深水埗區、20%居住油尖旺區，其餘為荃灣、葵青、觀塘、港島等地，有78%受訪者來自非綜援家庭，有61%人士依靠工作收入作主要經濟來源，71%居住劏房、板房籠屋等不適切居所，租金中位數約為4,800元，最高租金為10,000元。

調查發現，疫情持續兩年多，74.3%受訪者受疫情影響收入減少，若扣除領取綜援人士，99.4%受訪非綜援人士因疫情減少收入，當中有90%曾因疫情而失業，百分之百受訪者稱曾經開工不足。

第五波疫情再度重創各行各業，90%受訪者基層稱就業受到不同程度的影響，31.3%人表示現階段失業、51.3%開工不足，17.9%有放無薪假，僅5.2%受訪者表示開工充足。

調查又發現，93.3%受訪者稱疫情期間出現經濟困難，97.9%表明沒有受惠於第五輪抗疫防疫基金的津貼，93.3%希望政府將有關津貼直接發予勞工階層。

單親媽媽貧病交煎 最差月入不夠交租

至於對現屆政府的評分，以10分為滿分計算，平均只有教育一項稍高於5分，其餘處於不合格水平，當中以土地及房屋最低，只有4分，反映所有受訪者均對現屆政府施政感到不滿。

單親媽媽楊女士與現年18歲的兒子及13歲的女兒，以4,800元租住一房一廳的劏房單位，靠她一個人打工養家，惟她有耳水不平衡及頸椎毛病，疫情前在消防局任職廚師，兩度當值期間暈倒而失掉工作，疫情後只能當地盤雜工、清潔工或飲食業等散工，每個月上班十多天，月入八至九千元尚可支撐生活開支，惟第五波疫來襲後，開工嚴重不足，上月最差只有8天開工，4,000元收入連房租亦不夠支付，只能向母親或兄弟姊妹借錢接濟，而女兒留家網課，無力買平板電腦，只能向親友借用舊iPad，令她甚為自責。她指申請公屋不足3年，不合資格申請政府現金津貼，希望新任特首能夠加快房屋供應，減輕基層壓力。

60歲的鄧先生任職飲食業散工，第五波疫情來襲後，返工日子大為縮減，現時一個月只能上班2至3天，因停晚巿堂食關係，每日只上班4個小時，以時薪70元計算，全月收入連2,500元的劏房租金也不夠支付，要靠積蓄支撐，他擔心新年是飲食業淡季，「再係咁搞兩三個月，頂唔住要瞓街」，他對特首林鄭月娥只給予3分的不合格評分，直言「林鄭做咗5年，上台到𠵱家根本做唔到乜嘢出嚟。」希望下任特首能夠真正做實事惠及基層。

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寄語下任特首：唔係得個講字

同樣任職散工的基層May狠批現屆政府將所有福利政策巿場化及外判化，例如增設醫療券變相「明益」私人機構，老人院舍人手嚴重不足，外國會鼓勵年青人入行培訓新血，但港府則引入外勞，甚至地區康健中心的服務外判予非牟利機構，機構以收回成本為目的無法降低成本，最終無法達致減低老人患病率的目的，認為針對基層或弱勢社群的政策必須像財政預算案般有短中長期檢討，才有望真正落實扶貧。

社協副主任施麗珊表示，疫情「打到班基層散晒，連中層都好慘」，調查結果顯示，受訪者最想下任特首解決土地及房屋問題，其次為貧富懸殊問題及弱勢社群缺乏照顧問題，建議下任特首訂立減貧及減貧綱領與目標，包括改革現行經濟援助發放機制，就疫情制定應急扶貧措施，亦要解決未來十年房屋供應「頭輕尾重」的問題，加大投放100億元財政資源，推動過渡性房屋發展等，強調「 無論下任特首人選係邊個，真係要做到，唔好得個講字，只要做好政策，無論係邊個都支持。」