張國榮逝世｜數十歌迷自發悼念　有「網紅」代內地粉絲直播獻花

「春天該很好，你若尚在場。」19年前的今日，一代巨星「哥哥」張國榮選擇在中環文華東方酒店一躍而下，來到今天，一班歌迷心中的傷口仍未撫平。中午時份，已有不少歌迷一如以往，有秩序地到文華東方酒店前獻花。當中有家長帶同小朋友前來，有居港的內地人，代身在內地、因疫情無法前來的歌迷獻花，也有年長的老歌迷19年來從未缺席，兩鬢斑白，仍舊記得「哥哥」當年的風采。



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內地歌迷因疫情無法來港 直播獻花致意

每年的4月1日除了是「愚人節」，亦是一代巨星張國榮的死忌，自2003年張國榮選擇自我了結46歲的人生，一眾歌迷每年都會在文華東方酒店前進行悼念。今年再度因應新型冠狀病毒肺炎疫情，張國榮歌迷會未見籌備公開悼念活動，但也有不少歌迷自發帶同鮮花到場。花海中的心意卡上寫有不同字句，如「I always love you」、「因為有你，星河更燦爛等」，也有如「不如我哋重頭嚟過」等經典電影對白。

祖籍河北、現時居港的魏先生及友人，今年已是第三年前來。他們表示，雖然只是20來歲，「哥哥」離開時他們年紀還小，但因喜歡看80年代的香港電影，因此也感到著迷。問到最喜歡的作品，魏先生指是歌曲《沉默是金》，友人則即場哼唱是「風再起時，寂寂夜深中想到你對我支持」。抖音名字為「香港小魏哥」的魏先生又指，自己在網上有十數萬粉絲，但因疫情很多無法親身來港，需靠他代為獻花並觀看他的直播。

一家兩代人喜愛張國榮：佢唱歌做戲樣樣掂

另一名歌迷盧女士則指，自己由30多歲開始喜歡張國榮，到現時滿頭白髮仍沒有忘記他，甚至感染到家中的下一代也一同喜歡「哥哥」。她指，最喜歡電影《阿飛正傳》，指戲中的氛圍夠浪漫；認為張國榮演戲、唱歌 「樣樣都掂」，現時演藝界雖有不少後起之秀，卻沒有一個能真正及得上。