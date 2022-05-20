樂善堂改建象山邨學校作過渡屋　居民陸續入伙　主要接收劏房戶

樂善堂早前宣布，擬將荃灣象山邨學校改建為過渡性房屋「樂屋」。樂善堂今日（20日）表示，項目已在今年4月下旬完工，正陸續讓輪候公屋至少3年或以上的基層居民入住，當中有部份單位已入伙。



負責項目的運輸及房屋局項目總監黃永雄（左）與樂善堂總幹事劉愛詩（右）到荃灣象山邨「樂屋」視察。（樂善堂提供）

負責項目的運輸及房屋局項目總監黃永雄表示，荃灣象山邨「樂屋」由閒置校舍改裝而成，運用新舊翼校舍原有間隔，將6樓禮堂及其他樓層的課室、特別室，改裝成 145個過渡性房屋，可助減低項目成本。

校舍原本有足夠窗戶，是利用校舍改裝過渡屋的優點，而且校舍樓底較高，採光度和通風充足，學校已備基本水電等裝置，省卻大規模裝設水電的時間和成本。

黃永雄續稱，項目選址對開已是主要交通樞紐，方便居民出入，附近亦有食肆和商店，方便居民起居飲食。

荃灣象山邨「樂屋」由閒置校舍改裝而成，可提供約145個單位。（樂善堂圖片）

住戶主要為荃灣、葵青區劏房戶

樂善堂總幹事劉愛詩表示，荃灣象山邨「樂屋」是樂善堂第二個改裝校舍的過渡房屋項目，由開始改裝至居民入伙，至今共用約6個月。她形容，若非第五波疫情令工程人員染疫，相信改裝時間可縮短至少一至兩個月。

劉愛詩亦指，今次申請反應踴躍，主要為有孩子的二至五人家庭，大部份來自荃灣及葵青區的劏房戶。她又說，單位備有客飯廳、就寢區、獨立煮食位置、洗手間及淋浴間，不單可減少現時至少一半的住屋開支，居住環境更增加一倍或以上。