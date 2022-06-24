33.9%中學生稱欺凌事件中屬「旁觀者」　組織收集作品盼喚起關注

早前荃灣有女童在天台被多名女子連環掌摑30巴掌，集體欺凌事件再次引起全城關注，而近年除了校園內外的欺凌事件，網上欺凌也愈見普遍。有資深社工指，曾有一位患自閉症的事主在網上聊天中，被假扮成心儀對象的欺凌者教唆要其「剃光個頭」；而多年來處理的個案中，除了被欺凌的青年，他也接觸到很多人目擊欺凌時不敢主動求援，這些「旁觀者」事後常有愧疚感覺。

近日有組織開始收集以「你遇見過的欺凌」為題、由青少年創作的作品，希望喚起大眾關注，並嘗試理解作為目擊者的想法和感受。



MWYO青年辦公室指出，根據經濟合作與發展組織（OECD）2018年公布的《跨國評估學生能力計劃》，香港學生在學校遭受欺凌的普遍程度為29.3%遠高於OECD的平均水平；MWYO在2019年發表的研究報告中亦指出，在欺凌事件中，除了受害者受到嚴重傷害，目擊者也會受到不同程度的負面影響。近日MWYO舉辦「欺『零』何時」作品收集活動，鼓勵青少年以相片、電腦繪圖、圖畫、文字、短片等各方式創作，分享或表達自己以目擊者身份對欺凌的看法或反思，令更多人理解他們的感受，並藉此喚起大眾對欺凌的關注。

有自閉症學生被欺凌者要求剃掉頭髮 其父欲以牙還牙

香港聖公會九龍城青少年綜合服務中心單位主任黃偉倫指，自己逾15年來曾在多間學校任駐校社工，見過大大小小的欺凌事件；近年欺凌行為更延伸至網上，令社工及學校更難處理。黃指，除了進行「起底」，也有欺凌者會偽冒身份，在網上假扮受害人的心儀對象，引他們說出肉麻對白後取笑，甚至要求脫褲自慰、將之「cap圖」後在網上散播等。他透露，曾有患自閉症的同學在以上情況下剃掉頭髮，其父私下找到欺凌者，一度欲「以牙還牙」、要對方也剃掉頭髮來道歉，但同學卻懂事地表示不願見到，認為這樣做只是「將痛苦傳返畀人哋」。

除了校園內外有大大小小的欺凌事件，近年欺凌行為更延伸至網上，令社工及學校更難處理。（資料圖片／梁鵬威攝）

社工指不少「旁觀者」不自覺扮演「啦啦隊」角色

黃偉倫指，雖然欺凌事件中，不少人會稱自己只是旁觀者，但其實並非人人都只是旁觀，有人會不自覺中扮演了「啦啦隊」般的附和角色，也有人是「幫手」協助欺凌行為；而事件過後，他們也有「玩大咗」的愧疚感覺。黃偉倫又分享，曾有學生多年後談及欺凌事件，提到當年學校老師或社工沒有與他們好好傾訴，以致至今仍留下陰影，因此社會的處理手法十分重要。他表示，學校很多時會希望大事化小、息事寧人，但網絡力量「撳唔低」；他強調，教育、處理欺凌事件的旁觀者也是很重要的一環。

MWYO青年辦公室研究員陳宇謙表示，雖然近期教育局的調查中，涉及校園欺凌個案的學生數目總數見有下降，但提醒大家當中要考慮疫情下停課多時、以及網上欺凌有所增加的情況。陳又指，現時香港就「欺凌」行為仍未有清晰定義，相比南韓、澳洲等地方落後；而早前有統計指，在香港，有33.9%的中學生認為自己在欺凌事件中屬「旁觀者」，他認為是不可忽視。

若旁觀者目擊校園欺凌事件時，可以幫助被欺凌者，或嘗試要求同學不要欺負其他人，可有效減少校園欺凌的出現。（資料圖片／龔嘉盛攝）

陳續指，外國亦有很多文獻指出，若旁觀者目擊校園欺凌事件時，可以幫助被欺凌者，或嘗試要求同學不要欺負其他人，可有效減少校園欺凌的出現，以及增加學生的安全感，因此今次活動與坊間常見的不同，除了欺凌者與被欺凌者，更選擇了關注「旁觀者」，「欺凌係一個需要動員『人』嘅行為，假如可以令愈來愈少『人』參與，欺凌情況將可以大大減少。」