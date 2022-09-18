金像獎電影、《國家地理》佳作賞觀塘秘景重建　明年4月完成拆卸

觀塘市中心重建項目07年落實後，裕民坊舊廈與設施陸續拆卸，當中裕民坊舊樓群平台曾成為不少獲獎港產片的秘景勝地，甚至有港人憑上址拍攝日落照，奪得《國家地理》攝影大賽人物組的「佳作」賞，然而該地點始終迎來淪落的一天。巿建局向匯報第五期重建階段，該平台預計今年10月至明年4月完成圍板及拆卸工程，亦會配合新發展區修路及巴士路線重置工作，減輕開源道迴旋處的塞車壓力。



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昔日取景秘地 如今形單隻影

昔日沿裕民坊舊小巴站地下樓梯而上，一上到舊樓平台，一邊是數幢批盪脫落的灰牆舊廈背景，另一邊則是港鐵列車快速經過架空鐵路的畫面，成為無數攝影師理想的拍攝秘景勝地，無論是香港金像獎連奪六獎的電影《踏血尋梅》，又或西班牙錫切斯國際奇幻電影節、意大利烏甸尼遠東電影節、香港電影金像獎中奪得多個獎項的港產片《智齒》，均在平台上取景；亦有90後港人攝影師，透過iPhone 6s手機在平台上拍攝雨後裕民坊的人景合一照片，2016年成功奪得《國家地理》（National Geographic）的攝影大賽人物組的「佳作」賞，成為一時佳話。

90後港人攝影師在平台上拍攝雨後裕民坊的人景合一照片，成功奪得《國家地理》攝影大賽人物組的「佳作」賞。(受訪者提供圖片)

配合第五發局區 預計明年4月完成圍板拆卸

然而，這個平台就像《踏血尋梅》中春夏飾演的王佳梅一樣，曾在裕民坊麥當勞打工，在這平台決定踏上援交這條萬劫不復的不歸路一刻，命運便註定其結局。隨着觀塘市中心加快重建步伐，裕民坊舊廈已相繼拆卸，剩下一截平台「形單隻影」，巿建局向觀塘區議會匯報最新重建進度，表明上址納入第五發展區的拆卸範圍，預計將於今年10月至明年4月完成圍板及拆卸工程，目前正與不同政府部門商討，當得到各部門同意後，便會展開拆卸程序。

協和街南行巴士路線日後可免經迴旋處

另外，巿建局稱為配合第四及第五發展區，將會進行一系列封路措施及巴士站重置工作，包括縮窄行人過路處闊度至5米、取消行人過路處、增設新交通標誌、修改交通安全島及路緣線、規劃出新的停車線及新交通燈燈柱，讓協和街南行巴士路線可於協和街與物華街交界路口右轉，直接前往裕民坊公共運輸交匯處及物華街巴士分站，減輕巴士路線改經開源道迴旋處的車流壓力，相關文件將於本周二（20日）於房屋、規劃、地政、發展及重建委員會會議中作出討論。