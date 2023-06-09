慈善難民電影節｜以獲獎電影還原難民生活面貌　冀宣揚希望與共融

近年地緣政治、地區衝突、氣候危機以至經濟下滑，都加劇了難民困境，令全球被迫流離失所的人數急增，他們有些更備受排擠、漠視，救援工作迫在眉睫。每年6月20日訂為「世界難民日」，以響應支持全球難民的工作；聯合國難民署特於期間舉辦「慈善難民電影節」等活動，讓大眾透過鏡頭窺探難民真實生活，引領觀眾從新角度認識難民議題，讓難民不單可以生存並且可以重建生活。



今年第十六屆「慈善難民電影節」將於6月16日至7月10日舉行，精選共四套網上電影及短片，在宣揚「為被迫流離失所者點亮希望：一個時刻包容難民的世界」訊息的同時，為難民學生提供學習支援。



【電影簡介】

陌路領航員



《陌路領航員》電影海報（聯合國難民署提供）

片長：78分鐘



類別：紀錄片



開播日期：6月16日至7月10日



簡介：

講述露絲瑪莉與其中一群最脆弱的移民女性，在悉尼近郊如何在露絲瑪莉的幫助下，從被孤立到凝聚於一起。露絲瑪莉是這些年的過程中最充滿活力的領導，社區一直見證她如向來自伊拉克、剛果民主共和國與秘魯，而文化差異大、被孤立的移民女性伸出援手。

露絲瑪莉是大眾熱情洋溢的促進者，然而故事的主角其實是那群被她感染的移民女性，以及那些同意收容在社區她們的澳洲女性。隨著觀眾見證她們的改變，她們終於在這個被稱爲家的新國家找到自己的聲音與自信。本片為澳洲基金會悉尼電影節最佳澳洲紀錄片之入圍紀錄片。

飢餓病房



《飢餓病房》電影海報（聯合國難民署提供）

片長：40分鐘



類別：紀錄片



開播日期：6月16日至7月10日



簡介：

電影拍攝於充滿衝突的也門境內的兩個最繁忙的治療哺育中心，記錄了兩名女性於一場被遺忘的戰役中，阻止飢餓擴散。她們拯救了一群在饑荒的邊緣中掙扎、飽受飢餓之苦的兒童的生命，堅定不移地描繪了醫生及護士的努力。在敏感的衝突前線中獲得史無前例的許可，《飢餓病房》向世界展現了在世上最壞的人道危機中投身工作的救護人員的勇氣。本片取得第 93 屆奧斯卡金像獎最佳紀錄片短片之提名。

氣候無界限



《氣候無界限》電影海報（聯合國難民署提供）

片長：25分鐘



類別：紀錄片



開播日期：6月16日至7月10日



簡介：

在地球上，不同的地方正因氣候平衡的崩壞而被逐漸改變著。當中受到最壞影響的正是最貧窮的那些本已生活在極嚴峻的環境下的人，如今他們被迫適應新的氣候，誘惑使被迫另覓居所。每 1.3 秒就有 一人離開他的社區，他的家。

巴黎星空下



《巴黎星空下》電影海報（聯合國難民署提供）

片長：86分鐘



類別：戲劇



開播日期：7月1日至7月10日



簡介：

馬思婷的生活並不順利。她孤獨的日常只剩下等待食物銀行的救濟與遊蕩在巴黎的街頭。在寒冷的晚上，她發現了一名正在她住所前抽泣的八歲的布吉 納法索男孩蘇力，明白到他與母親分開並走失的困境。受限於他們的邊緣狀況，他們共同踏上一段柔情似水的情感之旅，在巴黎的地下世界尋找蘇力的母親。

關於世界難民日

「世界難民日」是聯合國指定紀念難民的國際日，為響應支持全球難民的工作而設立。

每年的6月20日，我們都頌揚因衝突或迫害而被迫逃離故鄉的人所展現的毅力及勇氣。

世界難民日讓大眾能對他們的困境增加同理心和理解，並欣賞他們努力重建生活的堅毅。

今年「世界難民日」的主題為被迫流離失所者點亮希望 – 一個時刻包容難民的世界，

重點將會放眼難民問題的解決方案與共融的力量。

有關「慈善難民電影節」2023

電影節日期：2023年6月16日(星期五)至7月10日 (星期一)

時間：在聯合國難民署電影節專頁捐款後，便可在電影節期間於指定網上放映平台上觀看電影。

捐款換票：按此

放映平台：按此

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