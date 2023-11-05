美食嘉年華熟食區復辦　參展商：人流同生意額比往年多

一連9日的香港美食嘉年華今日（5日）踏入最後一日，晚上7時場內依然人頭湧湧，不少市民帶同帶環保袋、車仔到場「掃貨」。疫情過後，場內熟食區事隔四年再度重臨，有參展商指，人流以及生意額比往年多，每日生意額亦達一萬元。



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最後一日開放時間加一小時

位於葵涌運動場的美食嘉年華今日踏入最後一日，不少市民趁最後一日到場「掃貨」。今屆嘉年華為配合夜繽紛，開放時間比以往然後一小時至晚上9時，最後入場時間為晚上8時。

小食店負責人周先生指，相關安排吸引上班族在放工後到場。他表示，今年設熟食區比往年只有零售攤位更能吸引人流，生意額比往年多，每日達一萬元。

小食店負責人周先生指，今年設熟食區比往年只有零售攤位更能吸引人流，生意額比往年多，每日達一萬元。（鄧宇詩攝）

入場人士贊同延長開放時間

何女士今日到場以200多元購買了臘味，她稱，現場貨品比以往在維園舉辦的市集貴，亦較少攤檔設試食。不過她認為，熟食區復辦的確吸引到不少市民到場「食嘢」，加上開放時間延長能吸引更多人到場。

梁先生與兒子今日到場，他指，自從不設熟食區後沒有再參與美食嘉年華，疫後帶同兒子再次到場。他指，攤檔數量與以往相若，但今日並沒有買乾貨，只是與兒子買了大約100多元的熟食。他表示，自己住在附近，每到放工時間都會見到有大批市民到場。