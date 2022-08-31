DSE2023｜重要日子倒數！考生幾時要報名？附各科最新Syllabus

DSE（中學文憑試）是香港的重要公開試，決定莘莘學子是否合資格升讀大學。隨着踏入9月即將開學，DSE 2023亦進入倒數階段。到底DSE 2023有什麼重要日子？考生如何報名？考試範圍及評核大綱是什麼？「01教育」已經為你準備好所需的資料！



DSE 2023進入倒數階段，你準備好了嗎？（考評局網誌）

DSE 2023 簡介

HKDSE（Hong Kong Diploma of Secondary Education Exam，香港中學文憑考試）是由考評局（香港考試及評核局，HKEAA）於每年3至5月間舉行的公開考試，日校學生可以透過DSE成績參加JUPAS，報讀香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學、浸會大學、嶺南大學、教育大學和都會大學的學士學位課程。

近年香港考生人數已經大不如前，首屆（2012年）DSE考生有約7.1萬人，但截至2022年已經下降至不足4.3萬人。由於現時考評局仍未開始新一年的甲類及乙類科目報名程序，因此未知DSE 2023的考生人數。

DSE 2023 重要日子

現時考評局並未公布DSE 2023日程表，但為方便各位讀者準備考試，以下資料是參考DSE 2022後得出的大約日程表：

報名：2022年9月至10月

繳交考試費：2022年10月

申請逾期報名／更改報考科目資料：2022年11月至12月

繳付附加費及考試費（如適用）的截止日期：2022年12月

申請退出考試的截止日期：2022年11月

考評局於網頁上載考生手冊：2022年12月中

向考生派發准考證：2023年3月（甲類科目）／2023年5月（音樂科及體育科的實習考試）

考試日期：2023年4月至5月

實習考試（音樂科及體育科）：2023年5月至6月

發放成績（放榜日）：2023年7月

請注意，以上日程表只作參考，不能作實。

DSE 2023 報名方法

報考資格

學生考生必須於 2022／2023 學年度為已獲批准參加2023年香港中學文憑考試之註冊學校的中六正讀生，並在該校之註冊地址上課。

報名方法

學生考生必須由學校提供報名申請，校方將會透過香港中學文憑考試網上服務為學校考生提供報名申請。

考試費用

根據2022年度財政預算案，香港政府將會為2023年的DSE學生考生代繳考試費。因此，DSE 2023的學生考生將毋須繳交任何考試費（不包括任何附加費）。香港政府已經連續5年為考生代繳考試費，但消息指無意將相關措施恆常化。

考評局於6月初曾公布DSE考試費將會上調2%，語文科目及其他科目的考試費用分別為697元及466元，報考6科的考生需要支付共3258元考試費。

繳費方法

有需要繳費的考生可以使用 1) 信用卡網上繳費、2 )網上理財服務、 3) 繳費靈（PPS）、4) 7-Eleven或OK便利店以現金付款。

因應疫情影響學校教學，DSE 2023多個科目的評核大綱都有改動。（梁鵬威攝／資料圖片）

DSE 2023 考試範圍（Syllabus）

考評局各個科目的公開考試會根據課程發展議會及香港考試及評核局聯合編訂的相關課程及指引為根據。考生可以參閱下列相關指引，了解對考生的要求能力：

核心科目：中國語文、英國語文、數學、通識教育

選修科目：

中國語文教育：中國文學

英國語文教育：英語文學

個人、社會及人文教育：中國歷史、經濟、倫理與宗教、地理、歷史、旅遊與款待

科學教育：生物、化學、物理、科學：組合科學、科學：綜合科學

科技教育：企業、會計與財務概論、設計與應用科技、健康管理與社會關懷、資訊與通訊科技、科技與生活

藝術教育：音樂、視覺藝術

體育：體育

DSE 2023 評核大綱

由於學校面授課堂受到疫情影響，考評局於去年10月宣布調整多個科目的考試要求，精簡公開考試及校本評核安排，多個科目的評核大綱都有修改。你可以點擊以下連結，以查閱各科的評核大綱：

核心科目：中國語文（修訂版）、英國語文（修訂版）、數學、通識教育（修訂版）

選修科目（修訂版）：

中國語文教育：中國文學

英國語文教育：英語文學

個人、社會及人文教育：中國歷史、經濟、倫理與宗教、地理、歷史、旅遊與款待

科學教育：生物、化學、物理、科學：組合科學、科學：綜合科學

科技教育：企業、會計與財務概論、設計與應用科技、健康管理與社會關懷、資訊與通訊科技、科技與生活

藝術教育：音樂、視覺藝術

體育：體育

DSE 2023 校本評核（SBA）

DSE除了應考試卷之外，亦設有校本評核（School-Based Assessment），會由任教的惠師在日常教學之中評核學生的表現，學生亦會透過老師的意見得知自己的強處及弱處。所有學校考生都需要完成應考科目的校本評核，分數會計算在DSE成績內。

設有校文評核的DSE科目如下：

核心科目：中國語文、英國語文、通識教育

選修科目：生物、化學、物理、綜合科學、組合科學、中國文學、設計與應用科技、健康管理與社會關懷、資訊及通訊科技、英語文學、科技與生活、視覺藝術

你可以參閱校本評核簡介小冊子，以了解更多有關校本評核的資料。

DSE 2023 倒數

身為考生或家長的你，定必因為DSE 2023進入倒數階段而感到緊張，想隨時提醒自己即將到來的考試日子？你可以參考遵理學校準備的Googe日曆，只需要點擊這裡就可以將所有DSE 2023的考試日期加到Google Calenda之中，提醒自己考試時間。

DSE 2023 自修生

如果你想以自修生身份報名參加DSE 2023，你需要附合以下其中一項條件：

1. 曾應考文憑試，或同等程度考試；或

2. 以 2023 年 1 月 1 日計算，已滿 19 歲；或

3. 非修讀文憑試課程，但於 2022/23 年度已修畢或正在修讀等同中六之課程

不過DSE 2023 的自修生報名申請時間為2022年6月27日至7月13日，換言之已經截止申請。考生如在特殊情況下申請逾期報名並獲考評局接納，將需要支付較高的附加費。

你可以按此參閱DSE 2023 的自修生報名須知。

EDB DSE 2023（內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃）

DSE考生可以透過「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」（EDB）申請入讀內地高校，高校會根據考生的DSE成績招收學生，豁免考生參加內地聯招考試或個別內地高校舉行的額外考試。

參與計劃的學校包括多間著名高校，例如北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學等等。

你可以按此閱讀內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南。

DSE 常見問題