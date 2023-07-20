【足本重溫】DSE放榜必睇！專家教路創前路！

2023年DSE已經放榜，學生將根據成績考慮畢業後該升學、進行職業先修或是就業，學生又應如何作出適合自己的生涯規劃，創出新一片天？是次節目將匯聚職場專家及學生代表，分析及討論學生面對升學或就業的決擇及提供各種出路資訊，協助他們對未來人生作出規劃！

精彩內容包括：

- DSE失手非絕路！專家教您做好生涯規劃

- 想搵工？想做Slasher？想離港就業？求職要求您要知

- 2023年職場重點技能分享！讓畢業生提早裝備自己

- 選科的抉擇，興趣定現實？專家分享選科貼士

- 想創業？先睇專家分享創業心路歷程

支持機構：學友社

活動詳情︰

方式︰網上直播

講座語言：廣東話

嘉賓（排名不分先後）：

環球管理諮詢有限公司董事總經理 - 李漢祥先生

Relearn Education Limited創辦人 - 蘇建峯先生

嘉賓主持（排名不分先後）：

上水東華三院甲寅年總理中學 - 吳庚頤同學

余振強紀念中學 - 謝馨慧同學

嘉賓背景：

環球管理諮詢有限公司董事總經理 — 李漢祥先生

現任環球管理諮詢有限公司董事總經理，經驗豐富的人力資源管理及策略計劃顧問。曾在零售、資訊科技、保險業界多家跨國企業擔任高級行政人員。熱心教育事業，扶掖後進，現任香港教育城董事會主席、香港教育大學校董會成員、社會福利諮詢委員會成員、語文教育及研究常務委員會成員、整筆撥款督導委員會成員等公職。曾擔任嶺南大學、香港城市大學及香港公開大學校董會成員。

Relearn Education Limited的創辦人 — 蘇建峯先生

Relearn Education Limited的創辦人，一間由香港科技園和香港城市大學共同孵化的教育科技初創公司。現時致力開發不同的AI及XR技術以促進新世代的學習模式發展。自公司成立以來，Kelvin已為超過60間學校及企業進行相關的培訓及開發工作。